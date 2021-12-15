Томичи пересекут Атлантический океан на надувном тримаране

Кругосветная экспедиция Томского отделения Русского географического сообщества вышла в Атлантический океан на парусном каркасно-надувном тримаране "Russian Ocean Way".

Сибиряки-экстремалы планируют пересечь океан за полтора-два месяца - от государства Кабо-Верде на северо-западе Африки до Бразилии.

Кругосветная экспедиция стартовала 1 июля из Кронштадта. Томич Евгений Ковалевский и капитан тримарана, новосибирец Станислав Березкин вместе с командой намерены обойти на надувном судне вокруг света.

- За полгода участники экспедиции посетили уже 10 стран и завершили два этапа маршрута - Балтийский и Европейский, - рассказала руководитель берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная.

Путешественники устраивают телемосты со школьниками и студентами, делятся с ними географическими знаниями и рассказывают о жизни в океане. Отмечается, что экипаж также выполняет миссию народной дипломатии и ряд научных исследований.

На разных этапах маршрута к экипажу уже успели присоединиться несколько россиян из Стокгольма, Новокузнецка, Коврова, Томска, Ханты-Мансийска и Москвы.