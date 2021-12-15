Ученые обнаружили связь между вырубками и лесными пожарами в Сибири

Команда исследователей из Канады, России и США зафиксировала высокий уровень повреждения огнем и рубками лесных массивов Нижнеангарского таежного района. Около половины пожаров, спаливших деревья в этом регионе, возникла, по наблюдениям ученых, на расстоянии не более двух километров от вырубок. Специалисты сделали закономерный вывод: большинство возгораний в лесу связано, вероятно, не с так называемыми сухими грозами, а с деятельностью человека. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Environmental Research Letters.

В Приангарье каждый год сгорает примерно 220 тысяч гектаров леса, а вырубается около 31 тысячи. За два последних десятилетия от огня пострадало более четырех миллионов гектаров (38 процентов площади региона), от лесозаготовок - 0,6 миллиона (шесть процентов площади).

Международный коллектив ученых, в том числе сотрудники Сибирского отделения РАН, проанализировали распределение лесных пожаров и вырубок в Приангарье за 20 лет. Результат показал, что около половины пожаров возникла на расстоянии максимум два километра от мест деятельности людей, почти 75 процентов выгоревших площадей расположено в 20-километровой зоне близ дорог. Между тем в регионах с небольшой численностью населения и неразветвленной сетью дорог только пятая часть пожаров возникает в этих границах, приводит выкладки экспертов пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Воздействие человека на леса Приангарья в последние годы усилилось, поэтому ученые считают необходимостью разработку новой политики рационального лесопользования в Сибири.