Укравшая крупную сумму сотрудница банка сдалась полиции

Две недели скрывалась молодая жительница Ачинска, похитившая деньги банка, в котором она работала. Явиться с повинной она решила после уговоров родственников.

Это громкое преступление случилось в начале декабря. Оно попало на камеру видеонаблюдения, зафиксировавшую, как 30-летняя женщина-кассир местного банка открывает сейф и забирает оттуда деньги. "Улов" был весьма солидным: 15 миллионов рублей и по 49 с лишним тысяч долларов и евро. После этого преступница скрылась в неизвестном направлении. Общественность несколько дней увлеченно гадала, на каком тропическом пляже теперь она загорает. Однако бесследно скрыться в наш "цифровой" век не так-то просто. Потому у оперативников было серьезное подозрение, что кассир затаилась совсем неподалеку.

- Для оказания практической помощи в Ачинск направили сотрудников краевого управления уголовного розыска. Проанализировав полученные материалы, они предположили, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сейчас с подозреваемой в совершении преступления по статье 160 УК Российской Федерации "Присвоение или растрата" работают следователи. По неофициальной версии, в деле может быть замешан ее муж. Он якобы влез в долги и имеет проблемы с коллекторами.