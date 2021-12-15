В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Новости

Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель комплексом "Ответ" 09:16
Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО 09:00
В Москве начинаются новогодние пробки 08:50
Экс-соратник Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина 08:45
В Омске задержали группировку скинхедов 08:44
В Башкирии продлят зимние каникулы школьников 07:55
"Бавария" может продать Левандовски летом 07:43
В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот" 07:36
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу 07:26
Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус” 07:23
Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19 07:08
Комиссаром полиции Нью-Йорка назначат бывшего агента под прикрытием 06:56
В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной" 06:51
В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты 06:45
Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа 06:37
Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 09:31
Рубрика: Происшествия

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня около 11 часов местного времени дежурный сейсмостанции "Байкальской сейсмологической экспедиции" зафиксировал землетрясение, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

Фото: iStock
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км

По данным сейсмостанции, которая относится к Байкальскому филиалу Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, в 22 километрах от населенного пункта Танхой. Эти территории относятся к акватории Байкала. В столице Иркутской области ощущались толчки силой три балла, в городе Ангарске - два-три балла.

По предварительным данным, жизнедеятельность населения в зоне сейсмологического события не нарушена, пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Напомним, менее недели назад произошло землетрясение в соседнем с Приангарьем Красноярском крае. Сейсмособытие магнитудой четыре и интенсивностью в эпицентре 4,9 балла было зарегистрировано в 13 километрах от границы с Республикой Тыва.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ"
Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников