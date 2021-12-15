В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Сегодня около 11 часов местного времени дежурный сейсмостанции "Байкальской сейсмологической экспедиции" зафиксировал землетрясение, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

По данным сейсмостанции, которая относится к Байкальскому филиалу Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, в 22 километрах от населенного пункта Танхой. Эти территории относятся к акватории Байкала. В столице Иркутской области ощущались толчки силой три балла, в городе Ангарске - два-три балла.

По предварительным данным, жизнедеятельность населения в зоне сейсмологического события не нарушена, пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Напомним, менее недели назад произошло землетрясение в соседнем с Приангарьем Красноярском крае. Сейсмособытие магнитудой четыре и интенсивностью в эпицентре 4,9 балла было зарегистрировано в 13 километрах от границы с Республикой Тыва.