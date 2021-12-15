В Братске из-за аварии эвакуировали 100 воспитанников детского сада

В подвале одного из детских садов Братска сорвало кран на трубе горячего водоснабжения. В результате помещения образовательного учреждения заполнил пар. Дети эвакуированы. Коммунальные службы устраняют аварию, сообщила пресс-служба администрации города.

Авария произошла в детском саду №107. Ради безопасности детей их вместе с сотрудниками доставили в близлежащую школу. Эвакуированы около ста человек. Им обеспечили горячее питание. Пострадавших нет.

Ремонтные работы, по данным мэрии, завершатся в течение дня. Причиной происшествия могла стать изношенность коммуникаций в подвале детсада, цитирует пресс-служба администрации Братска начальника департамента образования.