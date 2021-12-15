В Томском политехе собрались самые активные студенты Сибири

Новости

Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
На Украине продлили адаптивный карантин до конца марта 2022 года 15:49
Спускаемый аппарат "Союза ТМА-12М" выставлен в Музее космонавтики 15:45
Голикова заявила о скачке цен на автомобили для здравоохранения на 20% 15:45
Археологи рассказали, что скрывалось в славянских курганах Польши 15:40
Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари 15:37
Конституционный суд Беларуси: Санкции противоречат Уставу ООН 15:24
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу 15:21
В Москве мужчина умер после тренировки на ринге 15:19
Специалист Минздрава: "Омикрон" скоро вытеснит "дельту" 15:12
Путин: Риски от удорожания стройматериалов лучше свести к нулю 15:07
"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму 14:56
Пассажирские авиаперевозки восстановились почти на 90% от уровня 2019 года 14:51
Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Педагог из Самары признан лучшим воспитателем России 14:09
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 16:00
Рубрика: Общество

В Томском политехе собрались самые активные студенты Сибири

Текст: Наталья Граф (Томск)
В Томске открылся форум студенческих объединений Сибирского федерального округа. Его участниками стали руководители и студенты вузов Томской и Новосибирской областей, Красноярского края, Алтая и Кузбасса.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Форум проводится при поддержке Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра. Его основная цель - помочь участникам в самосовершенствовании и развитии студенческих клубов и объединений.

Фото: Пресс-служба ТПУ
В Томском политехе создали цифровой двойник электроэнергетической системы

В программе форума три направления: конструктор событий, архитектура сообществ и комьюнити-драйверы. На протяжении нескольких дней активисты будут работать с опытными экспертами, слушать лекции и проходить командные тренинги. Студенты также смогут обменяться лучшими кейсами, прокачать "скиллы" и наладить коммуникацию между вузами.

- Мне бы хотелось получить опыт организации мероприятий, направленных на развитие студенческих объединений, - поделился организатор студенческого движения Siberian Hub Александр Королев из красноярского СибГУ.- Нашему студенческому сообществу, которое занимается развитием информационных технологий, буквально два месяца. Так как мы совсем новая ячейка, то приехали в Томск перенять лучшие практики и взять их на вооружение.

Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных инициатив, входящим в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Комментарий

Мария Моисеенко, и. о. руководителя дирекции корпоративного развития ТПУ:

- Такого тренда студентоцентричности, как сейчас в России, наверное, никогда не было. Объективно главные люди, для которых живет и работает университет, это - студенты. А студенческие объединения, архитекторы сообществ, комьюнити-драйверы - это те люди, которые для администрации вуза являются реальными партнерами. Мы в политехе очень многого ждем от студенческих объединений. Я надеюсь, что эти пять дней совместной работы подарят участникам новые идеи, у них получится сложить настоящие крутые команды. И надеюсь, что новые большие проекты поддержит руководство сибирских вузов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

Главное сегодня

Маткапитал проиндексируют по фактическому уровню инфляции
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии