В Томском политехе собрались самые активные студенты Сибири

В Томске открылся форум студенческих объединений Сибирского федерального округа. Его участниками стали руководители и студенты вузов Томской и Новосибирской областей, Красноярского края, Алтая и Кузбасса.

Форум проводится при поддержке Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра. Его основная цель - помочь участникам в самосовершенствовании и развитии студенческих клубов и объединений.

В программе форума три направления: конструктор событий, архитектура сообществ и комьюнити-драйверы. На протяжении нескольких дней активисты будут работать с опытными экспертами, слушать лекции и проходить командные тренинги. Студенты также смогут обменяться лучшими кейсами, прокачать "скиллы" и наладить коммуникацию между вузами.

- Мне бы хотелось получить опыт организации мероприятий, направленных на развитие студенческих объединений, - поделился организатор студенческого движения Siberian Hub Александр Королев из красноярского СибГУ.- Нашему студенческому сообществу, которое занимается развитием информационных технологий, буквально два месяца. Так как мы совсем новая ячейка, то приехали в Томск перенять лучшие практики и взять их на вооружение.

Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных инициатив, входящим в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Комментарий

Мария Моисеенко, и. о. руководителя дирекции корпоративного развития ТПУ:

- Такого тренда студентоцентричности, как сейчас в России, наверное, никогда не было. Объективно главные люди, для которых живет и работает университет, это - студенты. А студенческие объединения, архитекторы сообществ, комьюнити-драйверы - это те люди, которые для администрации вуза являются реальными партнерами. Мы в политехе очень многого ждем от студенческих объединений. Я надеюсь, что эти пять дней совместной работы подарят участникам новые идеи, у них получится сложить настоящие крутые команды. И надеюсь, что новые большие проекты поддержит руководство сибирских вузов.