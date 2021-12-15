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15.12.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Задержаны топ-менеджеры холдинга, владеющего шахтой "Листвяжная"

Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
В ночь на 15 декабря следователи задержали собственника шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и президента холдинга "Сибирский Деловой Союз" Михаила Федяева. Одновременно были задержаны и помещены в изолятор временного содержания генеральный директор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев, его технический директор Антон Якутов и главный инженер аварийной шахты Анатолий Лобанов.
На этот раз силовики обратили внимание сразу на несколько топ-менеджеров холдинга, которому принадлежит шахта "Листвяжная". Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС На этот раз силовики обратили внимание сразу на несколько топ-менеджеров холдинга, которому принадлежит шахта "Листвяжная". Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
На этот раз силовики обратили внимание сразу на несколько топ-менеджеров холдинга, которому принадлежит шахта "Листвяжная". Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, топ-менеджерам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей, а также в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Никто из фигурантов дела о трагедии на "Листвяжной" не признал вину

Примечательно, что накануне топ-менеджеров допросили и отпустили домой. И той же ночью к ним нагрянули с обыском. После того как прибывший вчера в Кузбасс глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился восстановить всю цепочку событий, которые привели к катастрофе.

В регионе эту новость бурно обсуждают. "Неужели это правда?!" - примерно так, с неподдельным удивлением, реагировали многие на факт задержания. Резонанс большой. И неудивительно. 59-летний Михаил Федяев - фигура крупная и влиятельная. Достаточно сказать, что в состав СДС входит семь отраслевых холдингов: помимо угольного - строительный, энергетический, химический, машиностроительный, медиахолдинг и "СДС-Алко". Словом, Федяев - один из основных кузбасских работодателей и самых богатых людей.

По данным журнала Forbes, состояние главы СДС, в 2019 году занимавшего 173-е место в рейтинге "200 богатейших людей России", оценивалось в 600 миллионов долларов. А согласно рейтингу журнала "Эксперт", еще в 2007-м бизнесмен оказался в десятке персон с наибольшим уровнем политического влияния в своих регионах. И, пожалуй, до сих пор в регионе трудно найти бизнесмена, более приближенного к власти, чем Федяев. Кстати, и старший сын Федяева 39-летний Павел уже третий созыв в Госдуме, первый зампредседателя комитета по транспорту.

Сразу после трагедии на "Листвяжной" журналисты, дежурившие у ворот шахты, спросили, почему владелец предприятия не участвует в пресс-подходах. На что получили такой ответ: "Он занят, работает здесь практически без отдыха". В те дни в Instagram депутата Федяева появилось соболезнование семьям погибших.

А вчера на вопрос, насколько все-таки безопасной и современной была "Листвяжная" до трагедии, в независимом профсоюзе горняков ответили так: "Есть в Кузбассе добывающие предприятия, гораздо более оснащенные. Но жалоб на нарушения от рабочих как этой шахты, так и других почти не поступало. Люди боятся рассказывать о своей работе, пока они работают. Говорят обычно те, кто уже уволился - терять им уже нечего. Хотя оперативная информация, поступающая с мест, очень важна. Ее могли бы предоставлять профсоюзные уполномоченные по охране труда. Но на "Листвяжной" таких было всего человек семь, тогда как на других шахтах - по 20-30. К слову, профсоюз там, можно сказать, работал формально".

Топ-менеджерам предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия

О том, что следовало бы вернуться к старой системе поощрения шахтеров-общественников, на разных совещаниях в Кузбассе говорится уже не первый год. Что неплохо бы им доплачивать или хотя бы предоставлять дополнительные выходные, дабы появился стимул следить за соблюдением правил и норм безопасности более ответственно и качественно. Тем более что предложения, как улучшить работу в углепроме, эти опытные горняки-активисты с удостоверениями общественников вносят постоянно. Например, только за один 2019 допандемийный год таких предложений от них поступило около полутора тысяч. Но услышали ли их руководители и владельцы предприятий, большой вопрос?

В 2019 году Михаил Федяев занял почетное 173-е место в рейтинге "200 богатейших людей России". Фото: РИА Новости

В момент подписания номера суд в Кемерове рассмотривал ходатайство следствия о заключении всех четверых под стражу. Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "указанные лица в ходе допроса по делу об аварии на шахте, жертвами которой стал 51 человек, вины не признали".

Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). Геннадию Алексееву, а также техническому директору "СДС-Уголь" Антону Якутову, главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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