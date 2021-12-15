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Рубрика: Культура

Дагестанские музеи ждут возвращения эскиза Франца Рубо "Штурм аула Ахульго"

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 285(8636)
Некий бизнесмен из Дагестана приобрел на аукционе Christie's за 87,5 тысячи фунтов стерлингов эскиз Рубо к картине "Штурм аула Ахульго". Вернется ли это произведение искусства в республику?
На картине изображено взятие российскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля в августе 1839 года. Фото: <a href="https://roubaud.ru/">ROUBAUD.RU</a> На картине изображено взятие российскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля в августе 1839 года. Фото: <a href="https://roubaud.ru/">ROUBAUD.RU</a>
На картине изображено взятие российскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля в августе 1839 года. Фото: ROUBAUD.RU

Франц Рубо, живший в России известный художник-панорамист, руководил батальной мастерской Академии художеств. Он создал крупнейшие, известные всем батальные панорамы "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва".

Фото: Владимир Кулемин
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Франц Рубо в 1886 году получил заказ на 19 картин на тему Кавказских войн для "Храма славы" в Тифлисе. В 1888 году, выполняя этот заказ, он написал "Штурм аула Ахульго". После написания картины Рубо пришла идея создать большую панораму, что и было сделано. Ее размеры поражают: 120 метров в длину и 12 метров в высоту. Для показа панорамы на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году было построено специальное здание.

Дальнейшая судьба панорамы печальна. В 1897 году она была приобретена правительством и передана Кавказскому военному округу. Ее выставляли в разных городах, и в испорченном виде она поступила в Артиллерийский музей Санкт-Петербурга.

В 1928 году по просьбе наркома просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи панораму перевезли в Дагестан. Для этого пришлось оборудовать две железнодорожные платформы. Но подходящего помещения для нее так и не нашли. Сыграло роль и то, что имя Шамиля и тема Кавказской войны были под запретом. Поэтому сотрудники музея спрятали панораму в хранилище. В 30-х годах панораму во дворе музея осмотрела специальная комиссия. Эксперты констатировали ее плохое состояние. И тогда было принято весьма спорное решение - вырезать наиболее сохранившиеся фрагменты, остаток же холста уничтожить.

С тех пор три фрагмента панорамы находятся в Дагестанском музее изобразительных искусств рядом с другими работами Рубо, посвященными Кавказской войне.

Как оказалось, сохранился эскиз Франца Рубо к "Штурму аула Ахульго". Внучка живописца Сильвия Рубо выставила его на продажу в аукционном доме Christie.s в Лондоне. Узнав об этом, дагестанские работники культуры обратились к меценатам с просьбой приобрести работу, которая представляет историческую ценность для Дагестана.

Эскиз к "Штурму аула Ахульго" был оценен примерно в десять тысяч фунтов стерлингов. По результатам аукциона он был продан за 87500 фунтов, что составляет примерно девять миллионов рублей. По информации минкультуры Дагестана, эскиз знаменитой панорамы приобрел дагестанский бизнесмен, попросивший не называть его имя, пока произведение Рубо не перевезут в Россию. Но передаст он эскиз в дар музею или же пополнит им личную коллекцию? Главная интрига сохраняется до сих пор.

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