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15.12.2021 14:48
Рубрика: Власть

Глава Дагестана поручил решить проблему с выплатой детских пособий

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Центр управления регионом в Дагестане подвел предварительные итоги работы: за последние три месяца наблюдается рост обращений, связанных с вопросами соцзащиты. Среди них - оказание государственной социальной помощи, задержка выплат гражданам, а также вопросы детей и многодетных семей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время жители региона забросали вопросами Министерство труда и социального развития республики. Жалобы касались задержек с выплатами пособий для детей от трех до семи лет.

Фото: Пресс-служба главы РД
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На специальном совещании глава Дагестана Сергей Меликов потребовал объяснений от Минтруда республики. Как отчитался первый заместитель министра Ибрагим Зайналлаев, освоение выделенной суммы федеральных средств исполнено в полном объеме. При этом он сослался на недостаток финансовых средств - около 600 миллионов рублей.

"Людей не интересует, сколько денег было освоено министерством, им важно своевременно их получать. Вы с этой работой чрезвычайно запоздали, обращаясь за помощью к концу года", - отреагировал Меликов, добавив, что вопрос, касающийся тысяч дагестанских семей, поднимался не раз в течение года.

Чтобы избежать социальной напряженности, глава Дагестана дал поручение активнее работать с населением - проводить в доступной форме разъяснительную работу.

Меликов также дал Минтруда региона две недели для отчета, как провели работу по выплате пособий управления соцзащиты по всему Дагестану.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

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