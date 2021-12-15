Глава Дагестана поручил решить проблему с выплатой детских пособий

Центр управления регионом в Дагестане подвел предварительные итоги работы: за последние три месяца наблюдается рост обращений, связанных с вопросами соцзащиты. Среди них - оказание государственной социальной помощи, задержка выплат гражданам, а также вопросы детей и многодетных семей.

В последнее время жители региона забросали вопросами Министерство труда и социального развития республики. Жалобы касались задержек с выплатами пособий для детей от трех до семи лет.

На специальном совещании глава Дагестана Сергей Меликов потребовал объяснений от Минтруда республики. Как отчитался первый заместитель министра Ибрагим Зайналлаев, освоение выделенной суммы федеральных средств исполнено в полном объеме. При этом он сослался на недостаток финансовых средств - около 600 миллионов рублей.

"Людей не интересует, сколько денег было освоено министерством, им важно своевременно их получать. Вы с этой работой чрезвычайно запоздали, обращаясь за помощью к концу года", - отреагировал Меликов, добавив, что вопрос, касающийся тысяч дагестанских семей, поднимался не раз в течение года.

Чтобы избежать социальной напряженности, глава Дагестана дал поручение активнее работать с населением - проводить в доступной форме разъяснительную работу.

Меликов также дал Минтруда региона две недели для отчета, как провели работу по выплате пособий управления соцзащиты по всему Дагестану.