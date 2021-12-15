Следователи задержали бандита, убившего трех человек на Ставрополье

В Москве прошла спецоперация по задержанию 51-летнего мужчины, участвовавшего в составе банды в убийстве троих человек на Ставрополье. Преступление бандиты совершили еще в 1999 году в Петровском районе края, двоих участников удалось задержать еще в 2000-х, а один скрылся. Теперь сотрудники управлений уголовного розыска МВД по Ставрополью и Москве поймали и его.

- Было установлено, что обвиняемый после совершения убийства и разбойного нападения скрылся от правоохранителей в Московской области, сменил анкетные данные и проживал по поддельным документам. Под чужими анкетными данными он привлекался к уголовной и неоднократно к административной ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы СК по Ставропольскому краю.

Нападение и убийство в Петровском районе бандиты организовали в марте 1999 года. Они заманили в лесополосу троих заготовителей скота из соседних со Ставропольем регионов, предложив им купить животных на мясо. В лесу члены банды напали на приезжих коммерсантов, забрали у них 45 тысяч рублей и убили. Тела преступники сбросили в заранее вырытую яму.

Последнего члена банды удалось задержать через 22 года, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц группой лиц с целью скрыть другое преступление" и части 4 статьи 162 "Разбой организованной группой".