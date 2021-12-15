Где и как почувствовать новогоднее настроение в Петербурге

В ближайшую субботу, 18 декабря, на Манежной площади Санкт-Петербурга начнет работу Рождественская ярмарка. С ее открытием Северная столица вступит в завершающий период подготовки к встрече Нового, 2022 года. Рассказываем о некоторых наиболее заметных моментах последней декады декабря.

В первую очередь нужно полюбоваться главной городской елкой на Дворцовой площади. Сейчас завершается ее украшение, огни обещают зажечь к 20 декабря. Особенность этого года - не просто живое дерево высотой 25 метров, а "комплексное оформление площади, включающее в себя живую новогоднюю ель, оформленную в ретростиле, в составе декоративной композиции из группы живых елей". Ее дополнят восемь декоративных фигур и новые световые композиции на опорах освещения. Какие именно - лучше всего увидеть самим.

Новогодние подарки и сувениры можно будет купить на нескольких городских базарах. Главным их них станет, конечно же, торговая зона на Манежной площади, которую организаторы обещают превратить одновременно в "петербургский Диснейленд" и волшебный город из сказок Гофмана. Самая новогодняя из которых, конечно же, "Щелкунчик". Ее главные герои Щелкунчик и Мари будут встречать гостей со стороны Малой Садовой улицы, сидя в "Воздушном шаре", а фотозону ярмарки организуют в виде праздничного стола, накрытого к чаепитию. В чашки даже можно будет забраться - при условии, что они не заняты мышами - механизированными фигурами. Там же, на Манежной площади, организуют каток и зону кафе, а для фуд-траков задействуют Кленовую аллею. Развлекать публику будут ярмарочные артисты всех жанров, для них построят специальный театр - балаган. Все развлечения, в том числе каток и карусели, - бесплатны. Время работы - ежедневно до 9 января с 12.00 до 21.00, и лишь 1 января - с 14.00

Первый в городе елочный базар, по всей вероятности, откроется тоже в субботу, 18 декабря, на острове Новая Голландия в составе Новогоднего базара. Обещают возможности на любой вкус и кошелек: от дорогих пихт Фразера до деревьев из Ленобласти или елочных букетов. Дата официального начала работы районных точек продаж пока не объявлена, но ежегодно это происходит примерно 20 декабря. Впрочем, в Ленинградской области по-прежнему можно выбрать и срубить елочку бесплатно - необходимо только заключить договор с лесничеством.

В чашки фотозоны можно будет забраться - при условии, что они не заняты мышами

В целях противодействия распространению коронавируса основные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января власти города советуют провести "в удаленном режиме". Поэтому праздничную новогоднюю программу "Петровский Новый год" петербуржцам предлагают посмотреть по телевизору, хотя на Дворцовой набережной все-таки состоится фейерверк, а на стрелке Васильевского острова в 23.00 зажгут Ростральные колонны.

"Огненную тему" продолжит петровский фестиваль огня "Рождественская звезда" 7 и 8 января. В прошлом году грандиозное шоу, которое одновременно представляет собой соревнования лучших пиротехников мира, несмотря на ковидные ограничения, собрало более 400 тысяч зрителей.

Тем временем

Новогодние каникулы у петербургских школьников могут начаться раньше на два дня, если родители примут такое решение. Как сообщили власти Санкт-Петербурга, два последних дня второй четверти - 27 и 28 декабря - объявлены днями свободного посещения.

- Дети смогут приходить как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия, - пояснили чиновники. - Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск, они могут начать каникулы уже с 25 декабря.