Охтинский мыс в центре Петербурга станет археологическим памятником

Власти Петербурга пообещали сохранить все археологические находки, обнаруженные на Охтинском мысу. После того как идея строительства небоскреба на месте впадения реки Охты в Неву вызвала активное противодействие горожан, судьба участка долгое время оставалась неопределенной.

Камнем преткновения стали обнаруженные на этом месте остатки древних крепостей Ниеншанц и Ландскрона, которые в процессе возведения 400-метрового здания были бы уничтожены безвозвратно. Несколько лет активных протестов заставили собственника отказаться от строительства на правом берегу Невы, и общественно-деловой комплекс, который еще в проекте стал называться "Охта Центр", перенесли и переименовали в "Лахта Центр". В январе нынешнего года президент России поручил "Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения". А на прошлой неделе координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека доложил главе государства, что данное поручение не выполнено.

- Концепция музея-заповедника, которая была в инициативном порядке предложена петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников и была направлена в федеральные органы власти, в Министерство культуры, осталась без содержательного ответа и рассмотрения, - сообщил он президенту. - И уже в последние недели, я вижу, стали публиковаться проекты и экспертизы, из которых понятно, что никакие проекты строительства на этом земельном участке не меняются. Как будто бы не было нашего прошлогоднего заседания и ваших поручений.

Поэтому на днях чиновникам Смольного пришлось еще раз подтвердить, что строительство жилья на ценном в историческом плане участке не планируется, а музей будет создан. Город вместе с инвестором подготовили единый проект, предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысе и создание там археологической экспозиции, которая разместится на базе Музея истории Петербурга - Петропавловской крепости.

Тем временем

21 декабря 2021 года в городе пройдет онлайн-дискуссия, организованная проектом Retrogradu.Net. Какими могут быть сценарии будущего для Охтинского мыса? Об этом расскажут градозащитники, девелоперы, архитекторы и представители общественности.

Кстати

Находки, обнаруженные археологами на Охтинском мысу, в мае нынешнего года были представлены в Эрмитаже на выставке "Ландскрона, Ниеншанц, Петербург". Экспедиция Петра Сорокина извлекла из земли более шести тысяч предметов, показать удалось всего 167. Это наконечники стрел, копий, дротиков - древних, времен Ландскроны (XIV века), фрагменты вооружений и боеприпасов времен Ниеншанца (Северной войны). Особый интерес представляют фрагменты керамики из Северной Европы, которые практически не встречаются при раскопках на территории России, и предметы ремесленной окраины молодой столицы XVIII века.