Охтинский мыс в центре Петербурга станет археологическим памятником

Новости

Видео: Переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 11:24
Витория отказывается расторгать контракт со "Спартаком" 11:21
Марк Рютте в четвертый раз стал премьер-министром Нидерландов 11:20
Московский блогер ездил по торговому центру без прав 10:59
Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет 10:54
В Калмыкии после ДТП с семью погибшими завели дело 10:53
СК предъявил обвинение застрелившему приставов жителю Сочи 10:52
Booking освободил отели от паритета цен по требованию ФАС 10:52
Двоюродный дед Ким Чен Ына умер на 102-м году жизни 10:43
Приезжие обокрали в Москве православный храм 10:31
В МИД РФ завершились переговоры Рябкова и помощника госсекретаря США 10:26
Бельгийцы готовы переплачивать за "экологичные" продукты 10:25
Депутат предложил увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей 10:24
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий по кредитам бизнесу 10:23
Приезжий в Москве отобрал на улице у прохожего два миллиона рублей 10:22
Нарышкин: СВР заинтересована в развитии сотрудничества с ЦРУ 10:12
Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Мурашко сообщил, сколько пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 10:01
Археологи обнаружили самую древнюю могилу ребенка в Европе 09:59
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 09:58
Италия вернула тестирование на COVID-19 для въезжающих из стран ЕС 09:49
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара 09:42
В Подмосковье блогер ради хайпа проехал в ТЦ на автомобиле 09:38
Илон Маск прокомментировал пикантное фото финского премьера 09:37
Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 10:40

Охтинский мыс в центре Петербурга станет археологическим памятником

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 284(8635)
Власти Петербурга пообещали сохранить все археологические находки, обнаруженные на Охтинском мысу. После того как идея строительства небоскреба на месте впадения реки Охты в Неву вызвала активное противодействие горожан, судьба участка долгое время оставалась неопределенной.
"Лахта Центр" был успешно построен в другой части города. Фото: Сергей Николаев/РГ "Лахта Центр" был успешно построен в другой части города. Фото: Сергей Николаев/РГ
"Лахта Центр" был успешно построен в другой части города. Фото: Сергей Николаев/РГ

Камнем преткновения стали обнаруженные на этом месте остатки древних крепостей Ниеншанц и Ландскрона, которые в процессе возведения 400-метрового здания были бы уничтожены безвозвратно. Несколько лет активных протестов заставили собственника отказаться от строительства на правом берегу Невы, и общественно-деловой комплекс, который еще в проекте стал называться "Охта Центр", перенесли и переименовали в "Лахта Центр". В январе нынешнего года президент России поручил "Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения". А на прошлой неделе координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека доложил главе государства, что данное поручение не выполнено.

Фото: iStock
Как петербуржцы превратили 140-летний проблемный дом в образцовый

- Концепция музея-заповедника, которая была в инициативном порядке предложена петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников и была направлена в федеральные органы власти, в Министерство культуры, осталась без содержательного ответа и рассмотрения, - сообщил он президенту. - И уже в последние недели, я вижу, стали публиковаться проекты и экспертизы, из которых понятно, что никакие проекты строительства на этом земельном участке не меняются. Как будто бы не было нашего прошлогоднего заседания и ваших поручений.

Поэтому на днях чиновникам Смольного пришлось еще раз подтвердить, что строительство жилья на ценном в историческом плане участке не планируется, а музей будет создан. Город вместе с инвестором подготовили единый проект, предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысе и создание там археологической экспозиции, которая разместится на базе Музея истории Петербурга - Петропавловской крепости.

Тем временем

21 декабря 2021 года в городе пройдет онлайн-дискуссия, организованная проектом Retrogradu.Net. Какими могут быть сценарии будущего для Охтинского мыса? Об этом расскажут градозащитники, девелоперы, архитекторы и представители общественности.

Кстати

Находки, обнаруженные археологами на Охтинском мысу, в мае нынешнего года были представлены в Эрмитаже на выставке "Ландскрона, Ниеншанц, Петербург". Экспедиция Петра Сорокина извлекла из земли более шести тысяч предметов, показать удалось всего 167. Это наконечники стрел, копий, дротиков - древних, времен Ландскроны (XIV века), фрагменты вооружений и боеприпасов времен Ниеншанца (Северной войны). Особый интерес представляют фрагменты керамики из Северной Европы, которые практически не встречаются при раскопках на территории России, и предметы ремесленной окраины молодой столицы XVIII века.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Кабмин утвердил правила предоставления субсидий по кредитам бизнесу
Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет
В МИД РФ завершились переговоры Рябкова и помощника госсекретаря США
Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу
Нарышкин: СВР заинтересована в развитии сотрудничества с ЦРУ