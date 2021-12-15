Северная столица России делает ставку на уникальные минские электробусы

Первый белорусский электробус большой вместимости МАЗ 303Е10 прибыл в Санкт-Петербург. В церемонии передачи инновационной машины участвовали вице-губернатор Северной Пальмиры Максим Соколов и белорусская делегация во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком.

Примечательно, что сделка состоялась на фоне утверждения президентами Беларуси и России 28 союзных программ. Это открывает новые возможности для сотрудничества: питерские транспортники заявляют о намерении приобрести в Беларуси в ближайшее время 200 электробусов и 250 троллейбусов, в том числе с автономным ходом.

Минская новинка радует глаз дизайном, воплотившим в металле, пластике и стекле силуэт символа Беларуси - могучего зубра. Под стать и интерьер. Яркая обивка сидений поднимет настроение в пасмурный день. Салон вмещает до 90 пассажиров, к их услугам USB-порты для зарядки телефонов, кондиционер, теплые кнопки, пандус для людей с ограниченными физическими возможностями, бесконтактная система противозащемления и прочие "изюминки", отличающие пассажирские машины МАЗ новейшего поколения.

Они, к слову, отмечены высшей наградой международной выставки Comtrans в Москве. Максимальная скорость - 75 км/ч. Однако главное преимущество белорусского электробуса в том, что он без подзарядки способен проехать до 300 километров. Этого вполне достаточно, чтобы пересечь Санкт-Петербург несколько раз. И примерно в полтора раза больше, чем могут российские аналоги, уже испытанные в городе на Неве. Ночью машина всего за четыре-шесть часов полностью пополнит запас энергии. Она спроектирована с учетом северных условий эксплуатации, ей нипочем ни морозы, ни влажный балтийский климат.

Для жителей Северной столицы минский электротранспорт не в новинку. "СОЮЗ" уже писал, что ранее сюда были поставлены трамваи, изготовленные в Беларуси иностранным предприятием "Штадлер". Отметился на улицах города перед его покупкой и мазовский электробус: летом он прибыл в Санкт-Петербург на апробацию.

В городе за несколько лет ощутимо вырос и парк традиционных МАЗов. В частности, успешно работают на городских маршрутах, в том числе пролегающих по Невскому проспекту, более 120 вместительных минских "гармошек". В целом же сегодня ГУП "Пассажиравтотранс" эксплуатирует 407 автобусов производства ОАО "МАЗ" - это каждая пятая машина предприятия. Большинство из них сосредоточено в Колпинском автобусном парке, являющемся официальным сервисным центром Минского автозавода. Работники парка прошли соответствующее обучение и самостоятельно проводят техническое обслуживание автобусов.

Генеральный директор ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин рассказал гостям и о том, как проявили себя другие белорусские новинки: автобусы МАЗ наивысшего экологического класса "Евро-6" и работающие на сжиженном природном газе. На очереди - испытания электробуса ОАО "Белкоммунмаш" Vitovt E433. Сочлененная машина длиной почти 19 метров вмещает до 150 пассажиров, в том числе маломобильных. Такие электробусы успешно используются в Минске.

На минском автозаводе решили заглянуть на несколько лет вперед, начав разработку беспилотных автомобилей

В Санкт-Петербурге планируется организовать парк на 400 электрических пассажирских машин, что открывает Минску еще более масштабные перспективы. Они обсуждались вице-губернатором Максимом Соколовым и белорусской делегацией. Готов ли МАЗ осуществить крупные поставки? Думается, вполне. Здесь создано сборочное производство электрокаров.

К слову, на автозаводе уже заглянули на несколько лет вперед, приступив к разработке беспилотных автомобилей. Главный конструктор - начальник управления главного конструктора автоматизированных систем, телематики и мехатроники Андрей Савчиц раскрыл некоторые подробности.

- Предстоит собирать технику из узлов, производящихся в стране. Будут активно использоваться хорошо известные модели автобусов, а первый беспилотный электробус на дорогах Беларуси появится уже в следующем году.

Сначала новая техника "научится" ездить под присмотром оператора. Сейчас решается вопрос о выделении участка дорог, на котором будет эксплуатироваться беспилотный транспорт. Он не только станет перевозить пассажиров в населенных пунктах, но и выполнять междугородние рейсы. И постепенно управление им будет перекладываться на автоматику. Возможно, спустя несколько лет такие футуристические МАЗы появятся на улицах Санкт-Петербурга и других российских городов.

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Условия для совместного развития электротранспорта обсуждались в ходе визита на ПАО "КАМАЗ" представителей Министерства промышленности, научных организаций и промышленных предприятий Беларуси. Достигнута договоренность сформировать перечень узлов и деталей для электротранспорта, возможность производства которых рассмотрят белорусские предприятия.