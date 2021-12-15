Стало известно, в каких городах сильнее всего выросли цены на жилье

Цены на вторичное жилье в городах России с начала года выросли на 13,5 процентов. Но это "средняя температура по больнице". В ряде крупных городов недвижимость подорожала более чем на четверть, сообщает ЦИАН.

Самый большой рост зафиксирован в Краснодаре - 55,5 процента. Если в начале года жилье в этом городе на вторичном рынке можно было купить из расчета 71,9 тысячи рублей за "квадрат", то сейчас нужно готовить 111,8 тысячи рублей. Аналитики сервиса объясняют такой невероятный рост самим характером выставляемой на продажу недвижимости. В Краснодаре активно ведется строительство, и в структуре предложения доминируют не хрущевки или брежневки, а так называемая "новая вторичка", квартиры в недавно сданных ЖК, где цена квадратного метра изначально выше, чем в жилье советского периода.

На втором месте Казань. В столице Татарстана цена "квадрата" увеличилась с 91,7 до 122,8 тысячи рублей, рост - 33,4 процента. Значительное подорожание демонстрируют Самара и Омск. В начале года цена квадрата здесь была 64,9 и 58,5 тысячи рублей соответственно. А сейчас уже - 84,2 и 75,8 тысячи. Авторы исследования полагают, что здесь сыграли роль настроения продавцов, они увидели, что жилье дорожает и сами стали ставить более высокие цены на продаваемые квартиры, тем самым еще сильнее увеличивая стоимость "квадрата". Замыкает пятерку городов с самым высоким ростом цен на жилье Нижний Новгород. Здесь квадратный метр продается сейчас за 105,9 тысячи рублей, а в начале года было 82,4 тысячи рублей. Рост - 28,5 процента.

В числе лидеров по росту цен в процентном соотношении не оказалось Петербурга и Москвы. Северная столица находится в рейтинге на восьмом месте с показателем 25,6 процента. Цены на "квадрат" в городе подскочили со 140,2 до 170,1 тысячи рублей. А Москва и вовсе оказалась на 16 месте списка. Рост составил 12,5 процента, цена "квадрата" в столице достигла 277,5 тысячи рублей.

Цены в Москве и Петербурге остаются самыми высокими в стране. И хотя в процентном соотношении эти города не оказались в числе лидеров, в денежном выражении "квадрат" в столицах стал дороже более чем на 35 тысяч рублей. Это значительно больше, чем в других городах страны, за исключением Краснодара.