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15.12.2021 19:07
Рубрика: Культура

В Эрмитаже в платье сестры Николая II нашли вековую съедобную конфету

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Необычную находку сделали в Эрмитаже при реставрации бального платья сестры императора Николая II Ксении Александровны. В рукаве специалисты обнаружили конфету, которой минимум 118 лет. И она оказалась съедобной, сообщил Эрмитаж в ролике, выложенном в Instagram.

Фото: Оргкомитет проекта "Александр Невский VR"
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В платье представительница императорской фамилии появилась на костюмированном балу в 1903 году. Сейчас наряд оказался в запасниках Эрмитажа. По оценкам Нины Тарасовой, хранителя фонда костюма Отдела истории русской культуры, сохранность платья была хорошей. В нескольких местах разошлись швы, потерлась отделка, был частично утрачен внешний декор из искусственного жемчуга. Но для реставраторов это не так страшно, такие вещи успешно восстанавливаются, тем более что ученые нашли фотографию с бала 1903 года в хорошем качестве, где Ксения Александровна позирует в этом самом платье.

Костюм было решено реставрировать в том числе и с использованием фото. Работа была кропотливой, ведь само платье пошито вручную по крайне сложной технологии. В частности, оно на атласной основе, рисунок выполнен вручную в технике бархатной выделки, дополненной золотой нитью. Ей же выполнены контуры и сделаны заполнения в растительном орнаменте. Присутствует золотая вышивка и гладкая канитель, пройма рукава украшена галуном.

При изучении состояния платья Нина Тарасова обнаружила в одном из рукавов надкусанную конфету типа "помадка". Она была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что никаких болезнетворных бактерий за 118 лет на ней не образовалось, нет даже плесени.

Так что в принципе конфета съедобна. Реставратор призналась: она сама не удержалась и лизнула конфету. Ничего страшного не произошло, сотрудница Эрмитажа компетентно заявила: конфета оказалась сладкой.

Сейчас необычная находка хранится в отдельной коробочке фондохранилища Эрмитажа у метро "Старая деревня". Правда, инвентарный номер конфете решили не присваивать.

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