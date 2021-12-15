В Карелии фитнес-клубам и ресторанам разрешили работать без QR-кодов

В Карелии предприятия общественного питания, спортивные и туристические организации могут работать без QR-кодов. Правда это относится только к тем, кто имеет паспорт коллективного иммунитета.

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии. Отмечается, что республика достигла одних из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в стране, что и позволило отменить ряд ограничений.

На сегодняшний день обоими компонентами в регионе привиты 64 процента жителей, первым - более 70 процентов взрослого населения. Среди тех, кто все же заболел, лишь 4,8 процента - вакцинированные пациенты.

Согласно распоряжению, организациям (индивидуальным предпринимателям), имеющим паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу, разрешается не требовать у клиентов QR-коды, справки о прохождении вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание. Это относится не только к общепиту и спортивным залам, но и к учреждениям культуры. Разрешенная наполняемость залов кинотеатров повышена с 50 до 75 процентов от максимально возможной. При этом, если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, ограничение по наполняемости снимается.

Разрешено проводить зрелищные и развлекательные массовые мероприятия на открытом воздухе для всех желающих и без предъявления QR-кодов. В помещениях по-прежнему ограничивается численность участников до 50 человек. QR-коды, справки о прохождении вакцинации, ПЦР-тесты сохраняются.