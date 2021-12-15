В Ленобласти многодетная семья лишилась квартиры

- Все сгорело, - Надежда Трикущенко говорит глухим, будто не своим голосом. - Мебель, телевизор, вещи. Ничего не удалось спасти...

Надежда лежит в Выборгской межрайонной больнице, у нее сломана нога. Ей уже сделали две операции. Это не последствие пожара, просто неудачно упала. Пока Надежда приходит в себя, ее муж с четырьмя детьми пытается обустроить быт на съемной квартире. Как жить дальше, супруги не представляют.

По чужим углам

Надежда родилась под Костромой, ее муж - местный, из Ленобласти. Наша героиня работает на местном предприятии по производству комбикорма, ее муж - на стройке. У них четверо детей. Старшая - Екатерина, ей 19 лет. Анне - 15, Виктории - девять, сыну Александру пять лет. Долгие годы большая семья Трикущенко моталась по съемным квартирам и домам.

- Строиться с нуля не было возможности. А купить квартиру или дом у нас сложно, - объясняет Надежда.

Дело даже не в деньгах. В Кирилловском по переписи 2010 года было зарегистрировано 647 человек. Жилье на продажу здесь выставляется крайне редко.

В 2019 году супругам наконец повезло. На Магистральной улице продавали квартиру. Она была, конечно, маленькой, 29 "квадратов". Но, решили Трикущенко на семейном совете, все лучше, чем мотаться по чужим углам.

За квартиру супруги отдали 700 тысяч рублей, это материнский капитал и собственные накопления.

Когда восторг от обретения права собственности прошел, супруги критически осмотрели квартиру. Изъянов было много. Дом деревянный, барачного типа, 1957 года постройки, рассчитанный на пять квартир. Надежда говорит, что, судя по состоянию подъезда и фасада, капремонта здесь никогда и не было. Семья между тем начала обживаться: заменили проводку, утеплили стены. Единственную комнату, она же гостиная, спальня и кабинет, где дети делали уроки, разделили на две части. В одной спали супруги и младший сын, на второй половине - дочки.

- Зато жили дружно, - говорит Надежда.

Пожар

- Я находились на смене, муж тоже был на работе, все было как обычно, а потом мне позвонили соседи, - вспоминает Надежда. - Они сказали, что дом горит, что они вызвали пожарных. Я сбросила звонок, стала пытаться связаться с детьми.

Секунды, когда шли гудки, были самыми страшными в ее жизни. Дозвонилась до всех. Кто- то гулял, кто-то был у друзей. Надежду отпустили со смены, она примчалась к дому. Он был объят пламенем. Вечером муж отвез ее с детьми в соседний поселок Победа. Там оказалась свободная квартира, коллеги помогли ее оперативно снять. Сколько там удастся прожить, супруги не знают. Средств, чтобы заново отладить быт, у семьи нет.

- Я лежу в больнице и все думаю, почему так произошло, - Надежда Трикущенко пытается сдержать слезы. Ее версия - пожарные приехали слишком поздно.

В Красносельском поселении, к которому относится село Кирилловское, нет пожарной части. Подразделения огнеборцев едут из Рощино, это в 35 километрах от поселка, или из Семиозерья, что еще дальше. По ее ощущениям, первые машины пожарных появились спустя час или даже позже.

- Хотя мне они сказали, что ехали сорок минут. Но даже если так, то это все равно много, - рассуждает Надежда.

Глава Красносельского сельского поселения Михаил Торопов со словами Надежды Трикущенко не согласен.

- Я прибыл на место минут через двадцать после начала пожара. К тому моменту там уже работали три пожарные машины, - утверждает он.

На вопрос, почему дом сгорел как спичка, у Михаила Торопова нет ответа. К моменту написания материала на месте происшествия еще работали дознаватели.

"Вселюсь только с опекой"

29 ноября, через день после пожара, Надежда пошла на прием в администрацию поселения. В подобных случаях власти помогают погорельцам, размещают их в жилье маневренного фонда. По словам Надежды, две такие квартиры в Кирилловском как раз были в том самом доме на Магистральной, который сгорел. Чиновники взяли паузу, чтобы подыскать для семьи другие варианты. А Надежда попала в больницу.

- Мы нашли для них две квартиры на выбор, - обрадовал "РГ" Михаил Торопов.

Местные власти предложили "двушку" в Кирилловском или "трешку" в соседнем поселке Правдино. Казалось бы, в истории наступил счастливый финал, да только эти квартиры, по словам Надежды, находятся в таких же деревянных многоквартирных домах без капремонта, как та, что сгорела. Женщину перспектива вселяться это жилье пугает.

- Мы чудом остались живы, - говорит она. - Я не хочу просыпаться по ночам и проверять, нет ли пожара. К тому же оба этих дома находятся на отшибе, почти в лесу, от остановок и магазинов километров пять, там бегают стаи собак, даже взрослому ходить страшно. Я не представляю, как детям в таких условиях добираться до школы.

Чиновники разводят руками: Кирилловское - совсем маленькое село, Правдино еще меньше, там живут всего 128 человек, другого резервного жилья здесь просто нет, да и по документам дома отвечают всем требованиям.

"Администрация находится на контакте с данной семьей. Как только семья выберет один из предложенных вариантов, она сможет заселиться в выбранное жилье. Пока с соответствующим заявлением члены семьи не обращались", - сообщили "РГ" в администрации Выборгского района.

- Вселюсь только с опекой, - настаивает Надежда. - Вот если мне органы опеки и попечительства скажут, что там можно с детьми проживать, то тогда будем думать.

В заявительном порядке

Резервный фонд на то и резервный, что жилье там дается на время. После пожара шансов купить новую квартиру или дом у семьи нет, маткапитал потрачен, накопления отсутствуют.

Единственная надежда для семьи обрести постоянную крышу над головой - это попасть в очередь на улучшение жилищных условий. В администрации сельского поселения "РГ" сообщили, что готовы принять у Трикущено соответствующие документы и инициировать включение в очередь. Надежда в разговоре с "РГ" пообещала после выписки заняться этим вопросом.

- Ну а чисто по-человечески. Люди все потеряли. Можно ли им помочь вещами или деньгами, есть ли резервы? - спрашиваю Михаила Торопова.

Глава сельского поселения отвечает: помочь можно, но опять же Надежда должна написать заявление в установленной форме. Почему при очной встрече через день после пожара сами чиновники не предложили женщине написать такую бумагу - загадка.

Эта история с позиции ее героев выглядит очень по-разному. Надежда Трикущенко считает, что власти бросили ее семью, оказавшуюся в отчаянном положении. Михаил Торопов уверен, что ситуация на контроле, что как только Надежда официально обратится, семье окажут всю возможную поддержку, по своей инициативе чиновники этот процесс начать не могут.

- Люди хотят всего и сразу, но мы не можем так, у нас свой установленный порядок, в соответствии с которым надо действовать, - утверждает глава сельского поселения.

- Да не хотим мы ничего заоблачного! - восклицает Надежда. - Мы хотим, чтобы нас просто немного поддержали сейчас, когда мы все потеряли. А нам пока постоянно говорят, что мы все не так делаем, еще и жалуемся...

Что делать погорельцам?

Андрей Лисов, адвокат:

- Теоретически органы опеки и попечительства обладают возможностью опротестовать предоставление семье жилья, непригодного для проживания детей по ряду причин. Власти района руководствуются наличием свободных помещений в маневренном фонде. Если их нет, никакие органы опеки не могут построить их с нуля или заставить их построить.

Если у домов нет аварийного статуса, то единственный путь - добиться его присвоения с последующим расселением жильцов в другие дома. Первый шаг - заказ экспертизы в коммерческой организации, второй - обращение с ее результатами в органы исполнительной власти. При отказе выдавать другое жилье подается исковое заявление в суд, к которому в качестве доказательств присоединяются и документы проведенной экспертизы.

Если сельское поселение действительно не обладает другими домами в маневренном фонде, то здесь ничего не поделаешь. Администрация может предлагать лишь те варианты, которыми она располагает. Также может быть выдана денежная компенсация.

Жилье в маневренном фонде предоставляется на обговоренный период. Как правило, это период до момента выплаты компенсации жильцам или до восстановления домов. Обычно срок предоставления маневренного фонда - два года, но затем он может продлеваться. Как показывает практика, довольно часто семьи остаются в таком жилье на долгие годы и даже десятилетия, поэтому даже если вам предоставили квартиру в маневренном фонде, необходимо все равно регулярно напоминать о себе.