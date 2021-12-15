В Мурманской области сделают перерасчет за теплоснабжение

Жители Печенгского округа Мурманской области из-за перебоев с отоплением получат перерасчет за эту услугу.

- Во время сильных морозов в значительном количестве домов не было теплоснабжения надлежащего качества, - подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании. - Я прошу сделать перерасчет гражданам, чтобы они не платили полным рублем за то, чего не получали. Внутридомовыми сетями никто не занимался в течение десятилетий, но мы не должны требовать деньги, если в квартирах не было надлежащего тепла.

Губернатор поручил компании "Мурманэнергосбыт", которое занимается отоплением жилфонда Печенгского округа, сделать перерасчет "не по заявительному принципу, а в автоматическом режиме".

С конца ноября, когда в Заполярье установились тридцатиградусные морозы, жители Печенгского округа начали массово жаловаться в социальных сетях на холод в квартирах и социальных учреждениях. Комиссия в составе представителей регионального Минэнерго, государственной жилищной инспекции, ресурсоснабжающих организаций и Агентства энергетической эффективности 8 декабря провела выездную проверку объектов теплоснабжения и жилфонда в поселках Корзуново, Печенга, Верхнее и Нижнее Луостари, Спутник и 19 Километр. На части котельных комиссия выявила недотоп. Кроме того, были обнаружены серьезные потери температуры теплоносителя в сетях. В итоге во многих квартирах поселков Печенгского округа было не выше 17 градусов.

Власти заверяют, что держат ситуацию под контролем.