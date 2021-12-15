В НАО малому и среднему бизнесу выплатят финансовую помощь

В Ненецком автономном округе приняли решение поддержать малый и средний бизнес, наиболее пострадавший от введения антикоронавирусных ограничений.

На каждого сотрудника предприятий-"малышей" из этого списка окружной бюджет выплатит работодателю единовременную финансовую помощь в размере районных и климатических надбавок к МРОТ.

Сегодня размер такой помощи в округе составляет 20 467 рублей. Отметим, что обладателями этих денег могут стать также индивидуальные предприниматели (даже если они ведут бизнес без привлечения работников).

Помощь региональной казны будет выплачиваться дополнительно к общегосударственной: получить деньги смогут те, кто уже подал или собирается подать заявку на федеральную единовременную выплату из расчета МРОТ на сотрудника.

Для оформления выплаты необходимо подготовить пакет документов, о которых подробно рассказывает официальный сайт администрации региона.

На заметку

Подать заявление на получение региональной единовременной выплаты предприниматели смогут в фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО до 20 января 2022 года, сообщают в департаменте финансов и экономики Ненецкого округа. Заявление и сведения предоставляются предпринимателями лично. Срок рассмотрения - 10 рабочих дней.