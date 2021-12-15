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15.12.2021 22:04
Рубрика: Общество

В Петербурге семью не ставят в очередь на жилье из-за маминой прописки

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Необычный жилищный спор возник в Выборгском районе Петербурга. Семью отказались ставить в очередь на квартиру из-за того, что в нее прописали жену, уроженку другого региона. Чиновники назвали это "намеренным ухудшением жилищных условий".
Алексей и Елена Панковы живут душа в душу. У них двое сыновей. Тесно семье в однушке, а в очередь на жилье не ставят. Фото: Фото из архива семьи Панковых Алексей и Елена Панковы живут душа в душу. У них двое сыновей. Тесно семье в однушке, а в очередь на жилье не ставят. Фото: Фото из архива семьи Панковых
Алексей и Елена Панковы живут душа в душу. У них двое сыновей. Тесно семье в однушке, а в очередь на жилье не ставят. Фото: Фото из архива семьи Панковых

Алексей и Елена Панковы живут душа в душу. У них двое сыновей. Алексей - коренной петербуржец, Елена родилась в Ставропольском крае и в Петербург приехала больше десяти лет назад, влюбилась в город, а потом в Алексея. Сейчас все четверо проживают в однушке площадью чуть более 30 квадратных метров. Тесновато. Но купить квартиру супруги не могут, цены на жилье в Петербурге бьют рекорд за рекордом.

Фото: iStock
В Петербурге дали жилье курьеру, разносившей заказы с сыном в коляске

Примерно год назад, после рождения младшего сына, Алексей обратился в администрацию Выборгского района с просьбой поставить его и двух детей на очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По городскому законодательству таковыми признаются люди, у которых приходится менее 9 квадратных метров на человека, а у Панковых - 7,7.

В ответе районной администрации (есть в "РГ") Алексею заявили, что прописав жену в квартире, он намеренно ухудшил свои жилищные условия. И теперь, заявили чиновники, пара сможет претендовать на попадание в очередь лишь после 2025 года.

"Да как же так намеренно ухудшил! - возмущается Алексей. - Со мной же не чужой человек прописан, а жена, мать детей!" С доводами Панкова согласились в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой. Она увидела в действиях чиновников попытку помешать реализации права на совместное проживание с членами семьи.

Уполномоченный передала материалы в районную прокуратуру. И там пришли к выводу, что петербуржец прав. По итогам проверки районной администрации было внесено представление: семью надо поставить в очередь. Чиновники повторно изучили документы Панковых и вновь вынесли решение об отказе в постановке на учет. Тогда представители надзорного ведомства подали в суд на районную администрацию.

Если семья Панковых и добьется своего, дата новоселья все равно остается туманной. В очереди стоят более 130 тысяч человек. В ближайшие три года власти города намерены выделить на жилищные программы 96 миллиардов рублей. Беспрецедентная для Петербурга сумма. Однако она позволит улучшить жилищные условия не более чем 30 тысячам очередников.

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