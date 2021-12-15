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15.12.2021 22:30
Рубрика: Общество

В Пскове открыли кабинет вакцинации для будущих мам

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Псков)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
В женской консультации при Псковском перинатальном центре открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Поставить прививку беременным рекомендуют в третьем триместре, то есть с шестого месяца беременности. Перед вакцинацией будущую маму обязательно осмотрит врач и даст необходимые рекомендации.

Одной из первых прививку получила жительница Пскова Елена Абрамова. Она ждет девочку и решила, что стоит обезопасить как собственное здоровье, так и здоровье дочки. Елена рассказала, что ранее она постоянно делала прививки от гриппа, и проблем никогда не возникало.

Фото: Владимир Аносов
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После введения первого компонента пациентке вручили сертификат о вакцинации. Как добавил в разговоре с корреспондентом "РГ" руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков, статистика показывает, что в последнее время часто заболевают именно беременные:

- В группе риска - женщины с сопутствующими соматическими заболеваниями. Речь идет о хронических болезнях печени, почек, сердечно-сосудистой и легочной систем, а также сахарного диабета. Беременные подвержены более тяжелому течению инфекции с неблагоприятными исходами как для самой мамы, так и для плода.

Поэтому стоит прививаться. Как показывает статистика, после вакцинации будущие мамы значительно реже заболевают коронавирусной инфекцией, а само заболевание, если и случается, протекает легче. И пока не зафиксировано никаких осложнений ни для мамы, ни для ребенка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков Вакцинация от коронавируса

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