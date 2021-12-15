Видео: В Калининградском зоопарке рысь подружилась со снеговиком

В Калининградском зоопарке в вольер с рысью поместили необычного "друга" - слепленного из снега медведя. Встречу засняли на видео.

Самец восточно-сибирской рыси по кличке Сатик встретил нового соседа очень дружелюбно. Со стороны кажется, что он нежно обнимает его и трется, как домашний кот. На самом деле, пояснили в зоопарке, таким образом рысь помечает новый объект. Минут через 10-15 Сатик потерял к снежному медведю интерес и удалился.

Мишку вылепила семья посетителей, когда в Калининграде выпал первый настоящий снег и пришли недолгие морозы. Киперы решили перенести снеговика в вольер рысей.

Такое обогащение среды животных, то есть создание возможности для них поиграть и исследовать что-то новое, в учреждении практикуют часто. Недавно посетители могли видеть, как львы гоняют по снегу большой мяч, а медведи воюют с большими тыквами, чтобы добраться до спрятанной внутри начинки из орехов и фруктов.