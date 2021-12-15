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Рубрика: Власть

Вологодский суд обязал гражданина законсервировать долгострой

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Суд в Вологодской области вынес решение, обязывающее гражданина произвести консервацию недостроенного дома.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с иском в суд к Александру С. обратилась администрация сельского поселения Пригородное Сокольского муниципального района.

Чиновников обязали наказывать граждан за задержку начала строительства

"Суд установил, что в д. Литега Сокольского района находится недостроенный дом ответчика, - рассказывают в пресс-службе. - Длительное время он не производит на нем работы, что приводит к разрушению строения. Объект С. не консервирует, территория вокруг не ограждена, отсутствуют окна, двери, есть разрушения кирпичной кладки, доступ посторонних лиц на объект не ограничен".

Из материалов дела следует, что строительство индивидуального жилого дома осуществлялось на основании разрешения на строительство от 4 августа 1999 года, до настоящего времени объект в эксплуатацию не введен.

Суд принял во внимание, что работы по строительству дома не ведутся более шести месяцев. При этом со стороны собственника отсутствует контроль за состоянием объекта и прилегающей территории.

"Это создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, портит внешний вид территории, - подчеркнули в суде. - При таких обстоятельствах Сокольский районный суд удовлетворил иск администрации сельского поселения, установив собственнику для консервации объекта двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу".

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