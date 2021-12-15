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15.12.2021 15:15
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко: Опыт "Сколково" поможет сделать Ростов наукоемким городом

Текст: Валерий Николаев
Команда специалистов из администрации Ростова-на-Дону завершает обучение в школе управления "Сколково". Передовые практики в сфере городского менеджмента и опыт ведущих предприятий мира станут основой для разработки программы стратегического развития донского мегаполиса.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Алексей Логвиненко: В Ростове на праздники ЖКХ перейдет на усиленный режим

"Благодаря международным экспертам, нам удалось посмотреть на наш город другими глазами и разработать программу развития Ростова до 2035 года. Наша ключевая задача, чтобы донская столица стала международным центром наукоемких технологий с качественной средой, способствующей самореализации каждого жителя", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В развитии наукоемких технологий ставка будет сделана на нетканые материалы, радиочастотные системы, робототехнические комплексы и системы автономного управления сельхозтехникой, а также "ядерную медицину" и нано-онкологию.

А в пространственном направлении цель проекта - создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан, способствующих самовыражению человека.

"Мы рассчитываем, что доля высокотехнологичного производства в экономике города вырастет до 15 процентов. При этом в целом валовой городской продукт увеличится более чем в три раза", - отметил Логвиненко.

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