Алексей Логвиненко: Опыт "Сколково" поможет сделать Ростов наукоемким городом

Команда специалистов из администрации Ростова-на-Дону завершает обучение в школе управления "Сколково". Передовые практики в сфере городского менеджмента и опыт ведущих предприятий мира станут основой для разработки программы стратегического развития донского мегаполиса.

"Благодаря международным экспертам, нам удалось посмотреть на наш город другими глазами и разработать программу развития Ростова до 2035 года. Наша ключевая задача, чтобы донская столица стала международным центром наукоемких технологий с качественной средой, способствующей самореализации каждого жителя", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В развитии наукоемких технологий ставка будет сделана на нетканые материалы, радиочастотные системы, робототехнические комплексы и системы автономного управления сельхозтехникой, а также "ядерную медицину" и нано-онкологию.

А в пространственном направлении цель проекта - создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан, способствующих самовыражению человека.

"Мы рассчитываем, что доля высокотехнологичного производства в экономике города вырастет до 15 процентов. При этом в целом валовой городской продукт увеличится более чем в три раза", - отметил Логвиненко.