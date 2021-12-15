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15.12.2021 13:28
Рубрика: Власть

Десять регионов снизили затраты граждан на гаражную амнистию

Текст: Марина Трубилина

Десять регионов снизили цены на кадастровые работы, проводимые в рамках "гаражной амнистии". Об этом рассказал на заседании Совета Федерации руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу в сентябре нынешнего года. Он позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки под ними. По предварительным оценкам, закон затрагивает порядка 3,5 млн россиян (столько незарегистрированных гаражей числится в стране по данным Единого госреестра недвижимости).

Если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, для оформления документов необходимо этот участок образовать, заказав межевой план участка и технический план гаража кадастровому инженеру. При этом региональные органы власти и муниципалитеты могут организовать комплексные кадастровые работы (они значительно дешевле, чем "индивидуальные") и установить предельные максимальные цены кадастровых работ в рамках гаражной амнистии.

Росреестр обратился к главам регионов с предложением снизить стоимость кадастровых работ для владельцев гаражей, желающих узаконить эти постройки. "В десяти регионах такие решения приняты. Считаем, что целесообразно принять такие решения во всех регионах", - рассказал Скуфинский. Особенно важно снижение стоимости работ для социально незащищенных групп населения, подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что подобные решения приняты в Адыгее, Мордовии, Республике Коми, Астраханской, Владимирской, Смоленской и Тульской областях, Ненецком АО. Предельная стоимость таких работ варьируется в этих регионах от 1 тысячи до 5,5 тысячи рублей.

Подобные решения приняты в Адыгее, Мордовии, Республике Коми, Астраханской, Владимирской, Смоленской, Свердловской и Тульской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком АО. Предельная стоимость таких работ варьируется в этих регионах от 1500 до 5600 рублей.

Итоги первых месяцев гаражной амнистии предполагается подвести к концу декабря. Пока, отметил Скуфинский, сообщений о каких-либо проблемах в ее проведении от регионов не поступает.

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