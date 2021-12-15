15 декабря - Всемирный день чая. "Родина" рассказывает, как чай стали выращивать в России и как обстоят дела с его производством сейчас.

В конце XIX - начале ХХ века чай стал доступен не только для людей состоятельных. Русский человек в те времена готов был сэкономить на чем угодно, но чай и сахар приобрести первосортные. Тогда же наряду с дорогими сортами чая, появлялись более доступные. Особо ценился китайский чай, который поставляли в Москву чаеторговцы на верблюжьих караванах. Качество такого чая было выше, потому что, в отличие от британского, доставлялся он по суще, а не по морю из Индии, что негативно сказывалось на качестве.

Перловы, Губкины, Кузнецовы, Поповы - одни из самых известных чайных фамилий России, которые растворились в вихре революции, как кусок сахара в чашке. В основном, эти товарищества занимались поставкой в Россию китайских чаев. А в конце ХIХ века в Российской империи начали активно развивать и собственные чайные плантации - на территории нынешней Грузии.

Так чаеторговцы Поповы пригласили в Чакви, где находилась одна из крупнейших плантаций, китайского мастера Лау Джон Джау. Там его стали называть на русский лад Иваном Ивановичем Лю. С 1893 года он и еще десять рабочих из Китая внедряли свои технологии на российских плантациях.

В 1912-м году в Чакви приезжал фотограф Сергей Прокудин-Горский и сделал несколько цветных снимков плантаций, фабрики, сборщиц чая и самого Лау Джона Джау.

После революции грузинский чай стал главным в новой империи - советской. Примечательно, что Лау Джон Джау не покинул страну после 1917-го и по-прежнему занимался чаеводством. К ордену Станислава третьей степени, который он получил в Российской империи, добавился Орден Трудового Красного Знамени. С этими наградами китаец вернулся на родину только в 1926-м.

Работал на плантациях в Чакви и Иуда Кошман - крестьянин еврейского происхождения приехал туда из Черниговской губернии в конце 1890-х. А в 1900-м переселился в Дагомыс близ Сочи и занялся созданием собственной чайной плантации. Собрав первый урожай, Кошман столкнулся с противостоянием чаеторговцев, которые не хотели конкуренции. В итоге Кошману запретили расширять посадки чайного куста, вносить в почву удобрения и главное - продавать чай. Но Кошман не прекратил свою деятельность, несмотря на то, что ему грозили ссылкой в места, где чай не растет.

Позже ситуация изменилась. Иуда Кошман участвовал в выставке "Русская Ривьера", которая проходила в Петербурге в 1913-м году. Там его чай отметили - наградили медалью "В память 300-летия царствования Дома Романовых" и премией 200 рублей. А через несколько лет, уже после революции, выращенные Кошманом чайные растения заняли одно из главных мест на выставке в Сочи. Тогда же ученые подтвердили, что чай может расти и давать высокие урожаи на побережье Кавказа. Плантацию Кошмана превратили в семеноводческую, она снабжала первые чайные совхозы в Краснодарском крае.

Иуды Кошмана не стало в 1935-м. Его, как он и завещал, похоронили прямо на чайной плантации в селении Солохаул, а в домике по сосдеству сейчас действует музей чая.

Одним из самых известных чайных совхозов Большого Сочи был "Дагомысский" (теперь - "Дагомысчай"), куда в 1952-м по распределению из Тимирязевской сельхозакадемии прибыл молодой специалист Устим Штейман. У него за плечами была война, два ранения, четыре боевые награды. Здесь же, в горах Кавказа, и проходила его служба в 141-м горно-стрелковом полку НКВД - Штейман воевал с альпийскими стрелками из дивизии "Эдельвейс".

Именно при Штеймане в местном чайном хозяйстве внедрялись новые технологии. И традиции. Ведь это он внедрил культуру "безалкогольного гостеприимства". Сюда ехали за приятным общением и наслаждением от напитка. Эта модель популярна и сейчас - чайные хозяйства активно привлекают туристов.

В Дагомысе, Солохауле, Мацесте и сейчас несколько чайных плантаций. Наиболее известен здесь чай под общим названием "Красноадрский" - его можно увидеть и в сетевых магазинах по всей России. Но в Сочи в продаже есть и местные чаи под другими названиями.

- Да, в Сочи есть хороший чай и хорошая почва для чайного куста, - говорит создатель московской чайной "Нитка" и чайный эксперт Андрей Колбасинов. - Но чай, который сейчас производится там на крупных фабриках, как правило, низкого качества. И его часто разбавляют дешевым индийским.

В то же время, Колбасинов отмечает чай, который производят на небольших фермах:

- Там можно найти вкусный чай, какой-то не очень хорош, какой-то откровенно плох. Прежде всего, это связано с культурой производства и агрономии. Но я уверен, что при правильном отношении и инвестициях, в первую очередь, в знания, краснодарский чай, как и весь кавказский, может быть очень высокого качества.