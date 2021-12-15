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15.12.2021 16:50
Рубрика: Общество

Как живет и работает единственный в России институт по лечению проказы

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 285(8636)
Проказа, из-за которой у людей западают носы, выпадают брови и деформируются пальцы, кажется сегодня архаизмом Средневековья. Но болезнь дьявола, как ее нередко называют, до сих пор существует, большая часть случаев заражения в России приходится на Астраханскую область. С 1947 года здесь работал единственный в стране научно-исследовательский институт по изучению лепры, созданный на базе лечебницы для прокаженных. Но сейчас учреждения ликвидируют. Неужели скоро мы попрощаемся с этой страшной болезнью навсегда?
За годы работы института собралась коллекция случаев заболеваний. Фото: Максим Коротченко/РГ За годы работы института собралась коллекция случаев заболеваний. Фото: Максим Коротченко/РГ
За годы работы института собралась коллекция случаев заболеваний. Фото: Максим Коротченко/РГ

Как оказалось, пока об этом речь не идет. Продолжают выявлять новые случаи. За 2017 - 2019 годы было зарегистрировано сразу десять заболевших, в 2020-м - шесть.

У нас теперь не лечат

Фото: iStok
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"До конца не изучено, уходит ли проказа полностью из организма или нет. Даже когда болезнь повторно появляется, мы не знаем, заново человек заразился или старая болячка вылезла на фоне ослабления иммунитета, - сообщили "РГ" в НИИ лепры. - Поэтому мы считаем, что противолепрозная служба в Астрахани должна работать".

Как уверили корреспондента в Астраханском государственном медуниверситете, который забирает себе научную базу НИИЛ, исследования продолжатся и даже будут выполнятся на более высоком уровне. Правда, благодаря чему этот уровень повысится, в вузе не уточнили, тем более что заниматься больными лепрой медуниверситет не планирует. И хотя вузу переходит вся территория института, расположенная практически в центре города, со зданиями, лабораториями и лепрозорием, пациентов выселят.

- Стационарным больным предложат продолжить лечение в учреждениях аналогичного профиля: в Сергиево-Посадском лепрозории и Терском лепрозории в Ставрополе, - сообщила "РГ" ректор медуниверситета Ольга Башкина, отметив, что в стране еще три лепрозория, кроме астраханского. - Я не была там, но сотрудники этих учреждений говорят, что уровень материально-технического обеспечения выше, палаты, лекарственное обеспечение лучше.

Свойства микробактерий лепры ученые проверяют на мышах. Один из последних опытов показал, что, даже спустя 15 лет, пережив 60-градусную жару и 30-градусный мороз, бацилла выживала и мышь заболевала. Фото: Максим Коротченко/РГ

Перспективы нет

Но и в астраханской лечебнице на условия лечения пациенты не жаловались. Лепрозорий больше похож на санаторий: аккуратные деревянные домики с палатами, ухоженная парковая зона, дорожки, беседки, клумбы, есть даже молельная комната, куда по большим праздникам приглашают священника. Раньше здесь жили целыми семьями и вели подсобное хозяйство.
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Но с тех пор заболевших стало меньше. В 1990-е в России их было всего пять тысяч, только в Астрахани выявляли по 200 - 250 новых случаев в год. Сейчас же под наблюдением сотрудников института 84 астраханца. Из-за снижения заболеваемости учреждение признали бесперспективным.

В минздраве области сообщили, что больных, которым требуется стационарное лечение, всего четверо. Добираться в другие лепрозории придется за свой счет, требования к самоизоляции во время поездки не предусмотрены. Между тем в астраханский лепрозорий до последнего заболевших доставляли спецтранпортом, таким же способом на обследование привозили контактировавших с ними родственников. Так как до сих пор неизвестно, по какому принципу бактерия лепры выбирает, в чей организм ей поселиться.

- Шансов заразиться, если проедешь с заболевшим в транспорте или поговоришь с ним разок, очень мало. Но все зависит от того, у кого какой иммунитет. Потом через 20 лет всплывет болячка, а откуда, никто и не поймет, - сообщили в НИИ.

Больной вопрос

По словам работников института, коварство лепры в том, что она может дремать в организме и год, и пять, и сорок лет. Проявляясь, она способна маскироваться под другие болезни, чаще всего кожные. Нет от нее и вакцины. В 1970-е годы НИИ лепры выделяли финансирование на экспедиции в дельтовые села, где сосредоточены основные эпидочаги, там проводилось обследование жителей, выявляли немало случаев. Именно лечение на ранней стадии позволяет остановить развитие лепры и избежать инвалидности.

Фото: iStock
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- Любой наш пациент, прежде чем попасть к нам, обошел кучу врачей: и дерматологов, и онкологов, и неврологов, в пяти-шести медорганизациях был, и нигде ему не могли поставить верный диагноз, - рассказали в НИИ лепры. - Одного больного десятилетиями лечили в кожвендиспансере от нейродермита, в результате болезнь достигла такой стадии, что у него выпали брови и опухли уши. Что будет с теми, кому надо будет ставить диагноз сейчас, даже не беремся предполагать.

По словам ректора медуниверситета Ольги Башкиной, в НИИ лепры планируется поместить научно-образовательный центр высоких технологий, лаборатории, многопрофильный клинический центр и учебно-административный корпус. Однако сотрудники НИИ не исключают, что микробактерии лепры могут продолжать жить на участке бывшего лепрозория еще десятки лет. Не выберет ли она здесь себе очередную жертву? Это тот вопрос, который, по словам ученых-лепрологов, не изучен.

Старые здания, в которых когда-то развлекались купцы, до сих пор стоят, похожие на корабли с палубами-верандами. Фото: Максим Коротченко/РГ
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