Какие подарки выбирают крымчане на Новый год

Интернет-сервис "Авито услуги" составил топ подарков, которые выбирают крымчане на Новый год для своих родных и близких.

Востребованность мастер-классов перед праздниками выросла в регионе на 115 процентов. Это отличный подарок для творческих людей, которые ценят новые эмоции и впечатления. Крымские мастера готовы поделиться своим опытом в живописи, рисовании эпоксидной смолой, росписи одежды, гончарном деле и многом другом. Стоимость от 500 до 2500 рублей.

Беспроигрышный вариант на любой праздник - сладкий подарок или съедобный букет. Спрос на заказные сладости в Крыму увеличился с 7 ноября по 5 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. Средняя цена сладкого подарка - 700 рублей. Это может быть набор имбирных пряников с ручной росписью, пряничный домик, букеты из конфет, безе или зефира.

В качестве подарка крымчане часто выбирают фотосессии. Перед Новым годом спрос на услуги фотографов в регионе вырос в 10 раз.

Те, кто так и не смог придумать, что положить под елочку, отдают предпочтение подарочным боксам. Мастера красиво уложат все предметы, добавят внутрь крафт или специальный наполнитель и перевяжут ленточкой с открыткой. Сами подарки либо предлагаются на выбор покупателю, либо оказываются сюрпризом для всех. Средняя цена - 500 рублей. В коробочку можно положить сладости, кружку или бокал со специально сделанной надписью, вино, чай или набор красоты: крем, патчи для глаз, повязку для beauty-процедур. Также в боксах могут оказаться беспроводные наушники, фитнес браслеты, светодиодные ленты, портативная игровая приставка, флеш-карта, куклы ручной работы, зеркало с подсветкой, брелоки-фонарики и многое другое. Стоимость таких наборов от 1000 до 5000 рублей.