Какие подарки выбирают крымчане на Новый год

Новости

УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге 22:11
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди 21:41
Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира 21:30
В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ 21:27
Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира 21:14
Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:57
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 20:27
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:02
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 19:50
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 19:20
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной 19:19
Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда 19:16
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 19:07
Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 19:01
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 18:59
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 18:49
МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе 18:16
РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ 18:00
Капитаном российской хоккейной "молодежки" будет Марат Хуснутдинов 17:50
Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа 17:45
"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 21:00
Рубрика: Общество

Какие подарки выбирают крымчане на Новый год

Текст: Юлия Браилова (Симферополь )
Российская газета - Крым № 284(8635)
Интернет-сервис "Авито услуги" составил топ подарков, которые выбирают крымчане на Новый год для своих родных и близких.
С 19 декабря в центре Симферополя откроют несколько новогодних ярмарок с продукцией ремесленников. Фото: Мария Орлова С 19 декабря в центре Симферополя откроют несколько новогодних ярмарок с продукцией ремесленников. Фото: Мария Орлова
С 19 декабря в центре Симферополя откроют несколько новогодних ярмарок с продукцией ремесленников. Фото: Мария Орлова

Востребованность мастер-классов перед праздниками выросла в регионе на 115 процентов. Это отличный подарок для творческих людей, которые ценят новые эмоции и впечатления. Крымские мастера готовы поделиться своим опытом в живописи, рисовании эпоксидной смолой, росписи одежды, гончарном деле и многом другом. Стоимость от 500 до 2500 рублей.

Фото: Мария Орлова
Крымчане создали группу в соцсети "Соберем вместе на мечты!"

Беспроигрышный вариант на любой праздник - сладкий подарок или съедобный букет. Спрос на заказные сладости в Крыму увеличился с 7 ноября по 5 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. Средняя цена сладкого подарка - 700 рублей. Это может быть набор имбирных пряников с ручной росписью, пряничный домик, букеты из конфет, безе или зефира.

В качестве подарка крымчане часто выбирают фотосессии. Перед Новым годом спрос на услуги фотографов в регионе вырос в 10 раз.

Те, кто так и не смог придумать, что положить под елочку, отдают предпочтение подарочным боксам. Мастера красиво уложат все предметы, добавят внутрь крафт или специальный наполнитель и перевяжут ленточкой с открыткой. Сами подарки либо предлагаются на выбор покупателю, либо оказываются сюрпризом для всех. Средняя цена - 500 рублей. В коробочку можно положить сладости, кружку или бокал со специально сделанной надписью, вино, чай или набор красоты: крем, патчи для глаз, повязку для beauty-процедур. Также в боксах могут оказаться беспроводные наушники, фитнес браслеты, светодиодные ленты, портативная игровая приставка, флеш-карта, куклы ручной работы, зеркало с подсветкой, брелоки-фонарики и многое другое. Стоимость таких наборов от 1000 до 5000 рублей.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Новый год

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии