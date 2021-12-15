Крымчане создали группу в соцсети "Соберем вместе на мечты!"

Накануне Нового года у Деда Мороза и Снегурочки появляется много помощников для воплощения мечты. Фото: Мария Орлова

Жительница Симферополя Юлия Вербицкая - журналист, писательница, мама в декрете. До рождения ребенка Юлия много путешествовала, побывала в разных странах, одно из последних самых ярких воспоминаний - Индия, там она прожила два с половиной месяца, учились в школе индийского танца. И при этом отдых совмещала с работой - писала заметки для московского интернет-издания.

- У меня есть мечта, которая меня поддерживает в бесконечной череде мамских будней и в этом дне сурка, длящемся два года: подгузники, прогулки, готовка, сон, детская площадка. Я очень хочу побывать в Латинской Америке! Мечтаю об этом с тех пор, как в 11-м классе прочитала Карлоса Кастанеду, - признается Юлия.

Цена вопроса, а вернее мечты, 150 тысяч рублей. В феврале такой тур организовывают знакомые Юли.

- Раньше я бы заработала эти деньги, но в декрете сделать это сложно. И я решила сделать то, чего никогда не делала. Я никогда ни у кого ничего не просила, но часто помогала другим - перечисляла деньги на лечение, операции. Я написала в Facebook пост о моей мечте, - говорит Юлия.

Этим она вдохновила свою подругу Надежду Дроздову, она создала группу "Соберем вместе на мечты!" Идея следующая: каждый может помочь осуществить чью-то мечту, перечислив хотя бы 500 рублей.

- Мысль создать такую группу появилась давно. Юля выложила пост о том, что хочет в Мексику, а я подумала, что ее мечту можно осуществить совместными усилиями, - рассказывает Надежда.

Пока в группе сотня человек, но, чтобы мечты сбывались, нужно намного больше.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в соцсети. Одни поддержали идею и перечислили деньги с комментариями: "Мечты должны сбываться!" и сделали перепост на свои странички, другие же открыто критиковали, и советовали взять кредит на поездку. Тем не менее на счет Юлии уже поступило 20 тысяч рублей.

- Я и не надеялась таким образом собрать всю сумму, ищу варианты подработки. Очень приятно, что люди меня поддерживают, это не только деньги, это, в первую очередь, выражение любви и понимания! Но у многих в голове установка: так нельзя! Это внутреннее убеждение человека, его ограничения, на негатив стараюсь не обращать внимания, - говорит Юлия.

- Не удивлюсь, что, когда Юля съездит в Мексику, и опубликует фотоотчет в соцсетях, многие, кто отнесся к этой идее негативно, захотят присоединиться к группе. А пока нужны первые воплотившиеся мечты, чтобы люди поверили, - говорит Надежда.

Но одну мечту участники группы уже осуществили. Многодетной семье очень нужен был насос для воды, для многих это вполне достижимая цель, но конкретно для этой семьи - многолетняя мечта. Деньги на насос собрали, свою лепту внесла и Юлия.

К группе присоединяются не только крымчане, но и жители других регионов РФ. Например, жительница Воронежской области, мама шестерых детей Оксана мечтает разводить нубийских коз.

"Я с детьми (у меня их шестеро) живу в одном из воронежских сел. Работы у нас нет совсем никакой, только земледелие и домашнее хозяйство. На этом и живем. Я очень мечтаю завести нубийских коз. Это козы, молоко которых не имеет запаха, а вкус у него необычный, сливочный, словно пломбир. А какой великолепный сыр получается из этого молока!", - пишет Оксана.

Цена мечты - 100 000 рублей.

- Декабрь - это время чудес, под конец года все уставшие, у людей страх, тревожность из-за происходящего в мире, многие стали агрессивными, но нужно думать о хорошем. Деньги - это энергия, ею надо обмениваться. Есть такое эзотерическое правило: чем больше отдаешь, тем больше тебе возвращается, - говорит Юлия.

Кстати

Накануне Нового года в соцсетях началась еще одна акция - "Мечты особенных мам". Родители детей с ограниченными возможностями здоровья делятся своими заветными желаниями. Они проводят с детьми 24 часа в сутки, часто не имеют возможности хотя бы на пару часов отлучиться из дома, не говоря уже о том, чтобы посвятить время себе.

Например, крымчанка Ирина, мама ребенка со СМА, мечтает о путешествии в Грузию, о своей отдельной кондитерской кухне, об отпуске вдвоем с мужем, а также о полете на воздушном шаре. А кто-то мечтает о швейной машинке, о поездке с ребенком в предновогоднюю Москву, о массаже и о том, чтобы просто выспаться.

Также в Крыму уже в пятый раз открылась ежегодная акция "Записки Деду Морозу". В ноябре волонтеры публикуют списки желаний детей на своей странице в соцсетях. Все желающие могут купить подарок и принести его в пункты сбора. В армию волшебников записываются обычные крымчане, предприниматели, а то и целые предприятия. Они готовы подарить воспитанникам детских домов, интернатов, детям-инвалидам, ребятам из неполных и малообеспеченных семей настоящий праздник.

Чаще всего дети просят у Деда Мороза настольные игры, конструктор, наборы для творчества, машинки на пульте управления, куклы, краски, сладости, самокаты. Подростки - гитару, велосипеды, ролики, ноутбук, планшет, сенсорный телефон, модную одежду, кроссовки, беспроводную портативную колонку, беспроводные наушники.