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15.12.2021 17:46
Рубрика: Общество

Найденный в центре Севастополя бункер мог служить госпиталем

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Подземное бетонное сооружение времен Великой Отечественной войны, обнаруженное в Севастополе при ремонте дороги возле береговой батареи №11, могло использоваться в качестве госпиталя или укрытия. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник Севнаследия Ирина Масликова.
Один из входов в бункер. Фото: Анатолий Пряшников Один из входов в бункер. Фото: Анатолий Пряшников
Один из входов в бункер. Фото: Анатолий Пряшников

- При производстве работ были обнаружены ходы, предположительно, в продолжение казематов 11-й береговой батареи, - рассказала Масликова. - Найдены остатки мебели, освещения. Возможно, это госпиталь или перевязочная, а возможно - временное укрытие. Принято решение, что строительные работы будут приостановлены, помещение обследуют представители поисковой организации "Долг".

Фото: Анатолий Пряшников
В Севастополе при ремонте дороги вскрыли бункер времен войны

Напомним, накануне на улице Адмирала Владимирского строители открыли три входа в подземное фортификационное сооружение времен войны. Помещения обследовал реставратор, спелеолог Анатолий Пряшников. Внутри он нашел завалы из камней и вещей времен войны, принадлежавших мирным жителям. Одно помещение изучить не удалось, так как оно заполнено водой, а откачать ее не удается.

Сегодня Пряшников спустился в затопленный бункер и обнаружил там две кровати, большое количество ламп на стенах, а также электрокабели, идущие от 11-й батареи.

- Помещение питалось электричеством и хорошо освещалось. Можно предположить, что здесь был госпиталь, операционная, комната отдыха или радиоузел, - сообщил он.

По словам Ирины Масликовой, исследовать бункер сейчас сложно, поскольку он затоплен и завален камнями. Когда помещения изучат поисковики, будет решено, что же делать с подпорной стеной, которую планировалось построить на этом месте, требуется ли корректировка проекта. Подрядчик поможет немного расширить вход и предусмотрит меры безопасности.

Глава общественной организации "Морской форт" Григорий Донец рассказал, что в Севнаследие уже подана заявка о найденном помещении, который обладает признаками выявленного объекта культурного наследия. Возможно, он был частью батареи №11. Хотя, по словам Масликовой, батарея была построена в царские времена, а бункер, по всей видимости, в годы Великой Отечественной войны.

- Найденные предметы свидетельствуют о том, что этот объект использовался в период обороны Севастополя 1941-1942 годов, - говорит Донец. - Некоторое время 11-я береговую батарею была командным пунктом обороны Севастополя. Это взаимосвязанные объекты.

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