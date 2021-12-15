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15.12.2021 23:44
Рубрика: Происшествия

У Крымского моста сгорела груженая бумагой фура

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после того, как пожарные потушили у поста ДПС горящую фуру, груженую бумагой. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упдор "Тамань".

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Республике Крым
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В 21 час 40 минут в грузовике с прицепом загорелась бумага, но дальнобойщик, ничего не подозревая, продолжал движение, пока огонь не охватил весь прицеп.

- В результате движение на 140-м километре трассы А290 Новороссийск - Керчь в районе поста ДПС по направлению в Новороссийск осуществлялось лишь по одной полосе, - сообщили в "Упрдор "Тамань".

Пожарные отсоединили прицеп от кабины и потушили пожар. В 22 часа 50 минут движение по Крымскому мосту восстановлено.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Мост через Керченский пролив

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