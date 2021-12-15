У Крымского моста сгорела груженая бумагой фура

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после того, как пожарные потушили у поста ДПС горящую фуру, груженую бумагой. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упдор "Тамань".

В 21 час 40 минут в грузовике с прицепом загорелась бумага, но дальнобойщик, ничего не подозревая, продолжал движение, пока огонь не охватил весь прицеп.

- В результате движение на 140-м километре трассы А290 Новороссийск - Керчь в районе поста ДПС по направлению в Новороссийск осуществлялось лишь по одной полосе, - сообщили в "Упрдор "Тамань".

Пожарные отсоединили прицеп от кабины и потушили пожар. В 22 часа 50 минут движение по Крымскому мосту восстановлено.