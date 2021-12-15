В Астрахани снесут жилой дом, так как он загородил свет соседям

Спор двух соседок на улице Гилянская в центре Астрахани перерос в громкое судебное разбирательство.

Тяжба длилась три года и закончилась для одной из них полным крахом - хозяйку заставили за собственные деньги снести недавно построенный двухэтажный дом, где она жила со своими тремя детьми. Главная претензия истицы была в том, что особняк многодетной соседки заслонял ей солнечный свет.

День сноса дома стал светопреставлением для всей улицы: встревоженные люди, собравшись у бежевого кирпичного особняка, рядом с которым с девяти утра тарахтел строительный подъемник, пытались вспомнить, случалось ли такое когда-либо в Астрахани. Одни сочувствовали проигравшей соседке: все-таки трое детей, да еще и мужа недавно похоронила. Другие возмущались процессом лома: "Жилья в городе не хватает, а тут - рушат! Отдали бы погорельцам!"

С площадки подъемника двое рабочих разбирали крышу из лилового шифера, в доме вынесли железную дверь. У входа выстроились полицейские и отряд судебных приставов в бронежилетах и касках. Хозяйка погибающего дома Хапизахон Мирзабаева, по выражению лица которой было ясно, что ей больно смотреть на происходящее, отогнула сигнальную ленту и бросилась к дверному проему со словами, что не успела забрать все вещи. Правоохранители были непреклонны.

- У нее на это было три года, - прокомментировала ситуацию представитель службы судебных приставов Альфира Джасова. - Решение суда о сносе было вынесено еще в 2018 году. Ответчица оспаривала его, но проиграла.

Ссора соседок началась с того, что Хапизахон Мирзабаева купила на Гилянской столетний разваливающийся деревянный домишко и выстроила впритык к нему новый дом, назвав это реконструкцией. Практика в Астрахани довольно распространенная и никто поначалу не обратил внимания на то, как растет на городской улице очередной особняк. А когда работы закончились, соседка справа Галина Серова обнаружила, что теперь ее окна смотрят не в свободное пространство двора, а в стену новостроя. Возмутившись, женщина потребовала за неудобства компенсацию. Но новоселы в ответ только рассердились.

Тогда Серова пошла в суд. Экспертиза подтвердила, что особняк действительно стоит слишком близко. Расстояние между домами меньше трех метров, что нарушает правила городской застройки, утвержденные Гордумой в 2016 году.

Однако вскрылось и более серьезное обстоятельство. Участок, на котором многодетная вдова построила новый дом, у нее не в собственности, а в аренде. Земля принадлежит муниципалитету, а разрешение на строительство жилья женщина не запрашивала. На то у нее были объяснения:

- Это не новое строительство, а реконструкция имеющегося старого дома, который сохранился, на него есть все документы, - утверждает адвокат многодетной вдовы Венера Григорьева.

Однако суд с таким мнением не согласился, придя к выводу, что в результате реконструкции возник новый капитальный объект. Следовательно, на него распространяются положения статьи 222 Гражданского кодекса РФ - о праве собственности на самовольную постройку.

Оно может быть признано, если участок находится в собственности или бессрочном пользовании и при условии наличия разрешения на строительство. Кроме того, постройка не должна нарушать ни градостроительные нормы, ни права других лиц. А тут налицо конфликт интересов.

Потратив на строительство 8 миллионов рублей, Хапизахон Мирзабаева ломать особняк не спешила. Тогда дом отключили от коммуникаций, женщину вместе с детьми выселили, но постройка еще год оставалась на месте. Потеряв терпение, соседка, жаждущая увидеть солнце, сама заплатила за снос самостроя. Так что не исключено, что впереди новый суд - о взыскании этих денег с бывшей владелицы.

Соседка из дома слева многодетной даме сочувствует: стена новостроя служила забором ее двора. Сейчас она пытается договориться с рабочими оставить эту часть строения:

- Женщина хорошая, компанейская. Рисковала она, конечно. Надо было сперва узаконить. У нас у самих была земля в аренде, мы три года ждали и только потом, как положено, стали строиться.