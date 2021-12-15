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15.12.2021 17:25
Рубрика: Происшествия

В Ялте попавший в ДТП судья оказал сопротивление полицейским

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Ялте после ДТП на улице Рузвельта один из участников дорожной аварии по-хамски повел себя с приехавшими на разбирательство сотрудниками ГИБДД и начал толкать их, представляясь судьей Центрального районного суда Симферополя.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Республике Крым
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В начале этой скандальной истории водитель Volkswagen Tiguan не справился с управлением и врезался в припаркованный у дороги Porsche Cayenne. Когда же на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, пожилой водитель начал, что называется, качать права. Он спросил, имеют ли право полицейские задержать судью. Стражи порядка ответили, что имеют право оформить дорожно-транспортное происшествие.

После этого виновник ДТП, который явно плохо стоял на ногах, начал доставать из сумки служебное удостоверение и демонстрировать гаишникам документ, принадлежащий судье Центрального районного суда Симферополя.

- Я вам показываю, что я судья! Снимайте! Вы останавливаете судью! Вы не имеете права! Действующий судья, - настойчиво выкрикивал мужчина заплетающимся языком, толкая полицейских в грудь.

Видео скандального инцидента сегодня разлетелось по крымскому сегменту социальных сетей. МВД отказалось комментировать инцидент. Однако известно, что от медосвидетельствования участник ДТП отказался.

По закону, в случае остановки на дороге находящегося за рулем даже нетрезвого судьи сотрудники ГИБДД не могут задержать его, оформить протокол или же отправить на медосвидетельствование. Но полицейские вправе написать рапорт и отправить его в прокуратуру. Судьбу служителя Фемиды в этом случае будет определять квалификационная коллегия судей. ФЗ "О статусе судей в Российской Федерации" наделяет судей неприкосновенностью.

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