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Рубрика: Происшествия

В Калмыкии в лобовом ДТП погибли семь человек и трое пострадали

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии в лобовом столкновении двух легковых машин погибло семь человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Республике Крым
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД республики, авария произошла на 272-ом километре автодороги в Яшкульском районе.

"Столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Находившиеся в автомобиле Vitz пять человек погибли на месте аварии, еще два человека из Hyundai Solaris скончались от полученных травм", - сообщили в ведомстве.

Три человека травмированы. Им оказана помощь.

На месте ДТП работают спасатели МЧС и оперативно-следственная бригада. Причины и обстоятельства ДТП, а также личности погибших устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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