В Севастополе Академия хореографии представит первый спектакль

Воспитанники севастопольской Академии хореографии сегодня впервые выйдут на сцену в полномасштабной постановке - балете "Щелкунчик". В спектакле заняты около 40 детей от 8 до 10 лет и их педагоги, главные же партии исполняют солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Жанна Губанова и и. о. ректора Академии хореографии Сергей Полунин.

Лера Володарская занимается в академии с 2019 года, с момента открытия. Ей досталась роль маленькой Мари, которая получает в подарок Щелкунчика. Главная героиня в ее представлении - добрая девочка, совершающая отважный поступок.

- Я волнуюсь, но несильно, - признается Валерия. - Танцевать на сцене в этой роли - большая удача.

Автором постановки стал российский хореограф Эмиль Фаски. Он был солистом Государственного театра балета им. Леонида Якобсона, дебютировал как балетмейстер в Мариинском театре, поставил балетный эпизод для закрытия Олимпиады в Сочи. Работа с детьми стала для него новым опытом.

- Наш "Щелкунчик" уникален тем, что основную часть всех танцев исполняют дети до 10 лет, занимающиеся на подготовительном отделении Академии хореографии, - рассказал он "РГ". - Я ставил небольшие номера для детей, но полноценный спектакль - впервые. Для меня это очень важный опыт, и педагогический, и психологический.

Работа над спектаклем заняла 2,5 месяца. Севастопольский "Щелкунчик" построен на классической хореографии, ведь воспитанники академии только изучают основные танцевальные движения. Однако исполняют партии со всей отдачей.

- Дети ничего не боятся, у них нет рамок, - говорит Фаски. - Как только начнется программа классического танца, они почувствуют рамки: так не делай, это нельзя. А сейчас они этим не обременены. Когда я спрашиваю: "Ты сможешь сделать?", отвечают: "Конечно!" Они даже не сомневаются. Многие вещи они еще делают бессознательно, интуитивно.

На сцене появляются детские игрушки, куклы, лошадки, барабан. Дети искренне радуются подаркам, которые лежат под елкой. Костюмы для ребят создала Татьяна Ногинова, 22 года проработавшая главным художником по костюмам Мариинского театра. На сцену дети выйдут в балетках и танцевальных туфлях - вставать на пуанты им еще рано.

- "Щелкунчик" - это праздник, новогоднее настроение, елка. Вопрос в том, как его передать, - говорит Эмиль Фаски. - Возвращаясь к истокам, можно вспомнить классические варианты "Щелкунчика", которые создали Лев Иванов, Мариус Петипа, Василий Вайнонен. Я оставил что-то традиционное, а что-то сделал по-своему. Я люблю рассказывать истории, обращаю внимание на сквозное действие спектакля. Пытаюсь склеить все сцены от первой до последней, чтобы зритель читал спектакль как книгу, чтобы это было увлекательно.

Премьера "Щелкунчика" состоится 15 и 16 декабря на сцене театра Луначарского. Танцевать будут по два спектакля в день: днем и вечером.

Как сообщила "РГ" проектор Академии хореографии Елена Белькова, "Щелкунчик" останется в репертуаре на много лет, лучшие воспитанники будут принимать в нем участие. Когда дети подрастут, они будут играть взрослые роли.

Напомним, Академия хореографии будет построена в центре Севастополя в составе культурно-образовательного кластера. Пока возводят здание, занятия и репетиции проходят в студиях спорткомплекса "Муссон".

Тем временем

Севастопольский театр оперы и балета, здание которого уже начали строить на мысе Хрустальном, начал образовательный цикл "Оперные вечера в Севастополе". 10 лекций-концертов посвящены истории оперного искусства от античности до наших дней. В проекте принимают участие солисты оперных театров, а ведет концерты известная пианистка, органистка, клавесинистка, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Анастасия Черток. Третий оперный вечер, посвященный дворцовому оперному театру России XVIII-XIX веков, состоится 20 декабря в театре Луначарского.