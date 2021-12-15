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15.12.2021 23:00
Рубрика: Культура

В Севастополе открылся первый ретрокинотеатр

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В бывшем кинотеатре "Украина", а сейчас - выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя сегодня начал работу ретрокинотеатр. На открытии зрителям показали фильм "Человек-амфибия", съемки которого проходили в бухте Ласпи под Севастополем в 1961 году.
Фото: Пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя
Фото: Пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя

- Голливуд в свое время не взялся за экранизацию романа Беляева, потому что было технически сложно снимать под водой, - говорит замначальника отдела культурно-просветительской работы музея Елена Шварева. - А наши специалисты из Ленфильма и Ялтинской киностудии сделали, казалось бы, невозможное. В то время газета "Нью-Йорк Таймс" писала, что сам Уолт Дисней не стал снимать этот фильм, куда там русским с их допотопным оборудованием. Но несмотря на скромный бюджет, у нас получился культовый фильм.

Фото: Академия хореографии
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Перед началом сеанса в фойе зрителей ждала выставка старых киноафиш и киноаппаратов. Работал зал немого кино братьев Люмьер, где крутили самые первые черно-белые фильмы под аккомпанемент фортепиано.

В ретрокинотеатре будут показывать фильмы из коллекции Госфильмофонда, а также из фондов Музея героической обороны Севастополя. Как рассказал "РГ" руководитель отдела кинохроники музея Сергей Шуневич, сейчас показы идут в цифровом формате, но вскоре будет установлен пленочный кинопроектор 23-КПК, который позволит просматривать киноархив музея - документальные фильмы о Севастополе, военную хронику, интервью с ветеранами.

В зале ретрокинотеатра два экрана: большой широкоформатный поднимается вверх, и за ним устанавливают экран формата 4:3, на котором будут показывать старые фильмы.

- Репертуар будет состоять их немых картин, фильмов до 36 года, периода 50-60-х годов и так далее, чтобы каждый зритель мог выбрать для себя период в истории кино, - говорит Шуневич. - Перед сеансами планируем также короткие лекции, вступительное слово от наших научных сотрудников.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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В коллекции музея есть несколько десятков кинопроекторов, самый старый из них был выпущен в 1924 году в Одессе и предназначался для немого кино. Пленка в нем протягивалась вручную. На нем устроят показ фильма Александра Ханжонкова "Оборона Севастополя" - первого русского полнометражного игрового фильма, который снимался в Севастополе.

Справка "РГ"

Кинотеатр "Украина" открылся в восстановленном после войны Севастополе в 1955 году. Он проработал более полувека, пока здание, зрительный зал и техника не пришли в упадок. В середине нулевых сеансы прекратились, помещения стали сдавать коммерческим фирмам. В 2018 году кинотеатр был реконструирован, ему вернули исторический облик, а внутри приспособили для проведения выставок. В 2020-м в нем снова обустроили зрительный зал и установили кинопроектор. В ложе зрительного зала в 2022 году будет открыта экспозиция, посвященная истории кино в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе музея, в ретрокинотеатре первое время будут устраивать по три сеанса в будние дни и по четыре - в выходные. Билеты стоят 200 рублей, а для льготников - 100 рублей.

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