В Севастополе пытались обманом продать 167 участков в заказнике Ласпи

В Севастополе раскрыли крупную махинацию с попыткой продажи 167 заповедных участков в районе бухты Ласпи общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Фигурантами дела стали мужчина, незаконно завладевший городскими землями, два сотрудника Севреестра, и два частных нотариуса.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, государственные регистраторы Севреестра и частные нотариусы обвиняются в совершении 11 преступлений: мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество, внесении в госреестры недостоверных сведений, злоупотреблении частными нотариусами своими полномочиями. Их дела направлены в Балаклавский районный суд.

По информации следственного комитета по РК и Севастополю, фигурант дела имел на руках украинские государственные акты и договоры-купли продажи на 167 земельных участков в Севастопольской зоне ЮБК, в районе бухты Ласпи. Суды признали эти документы недействительными, о чем мужчину с 2016 по 2018 год неоднократно уведомляли в письменной форме сотрудники Севреестра.

Несмотря на это, он решил продать участки обманным путем. Он привлек к делу своего знакомого и попросил найти регистраторов и нотариусов для совершения незаконных сделок купли-продажи. Зная, что Севреестр направит запросы и выяснит, что его документы на право собственности не имеют силы, он подыскал нотариуса, который должен был незаконно удостоверить новые договоры купли-продажи. В апреле 2019 года в преступную группу вошла регистратор Севреестра.

В 2019 году преступная группа передала в собственность местному жителю 51 земельный участок в районе бухты Ласпи общей стоимостью более 100 миллиона рублей. Они также готовились переоформить на того же человека еще 98 участков в Севастопольской зоне ЮБК стоимостью более 200 миллионов рублей, однако сделать это не успели - их махинации пресекли сотрудники УФСБ России.

Следствие длилось несколько лет. Чтобы собрать доказательства, были проведены около 100 допросов, более 30 обысков, судебные экспертизы. Материалы уголовного дела включают 100 томов.

Уголовное дело в отношении мужчины, незаконно завладевшего городской землей, выделено в отдельное производство.