В Севастополе выселяют из квартиры инвалида и его пожилую мать

Пенсионерку Людмилу Поплавскую и ее сына Александра, инвалида с синдромом Дауна, выселяют из квартиры, выданной властями Севастополя в 2014 году. Застройщик обещал передать квартиру городу, но она оказалась проданной другим людям.

Людмила Поплавская: Мы с сыном измучились жить в страхе. И конца нашим страданиям даже не видно. Зачем нас так было обманывать? Фото: Юлия Крымова

Людмила Поплавская ждала квартиру с 1996 года и в 2014-м, вместе с Крымской весной, наконец-то дождалась. Ей и сыну выделили двушку в новом доме на проспекте Генерала Острякова. Квартира - одни стены: без ремонта, без дверей, без сантехники... Да и дом, как оказалось, еще не ввели в эксплуатацию. Но Людмила Иосифовна была и этому бесконечно рада, стала потихоньку делать ремонт и заселилась в квартиру с сыном.

- В жилотделе нам выдали справку о том, что по решению комиссии нам предоставлена квартира, - рассказывает она. - Сказали: "Заселяйтесь, а договор соцнайма оформим позже". С тех пор ничего не изменилось. Семь лет жили без прописки, нас все успокаивали: "Подождите, не волнуйтесь, все будет в порядке"... А теперь песня другая. В департаменте капстроительства Севастополя заявляют: "Мы вам квартиру не давали, ничего сделать нельзя"...

Более того, чиновники исключили Поплавских из льготной очереди, в которой они стояли 18 лет, и поставили в общую - под номером 1611. И пояснили, что квартира во внеочередном порядке им не положена, поскольку в Жилищном кодексе РФ нет такой льготной категории.

- В 2020 году стали приходить повестки в суд, - продолжает пенсионерка. - Оказалось, что нашу квартиру продали, а новая хозяйка требует, чтобы нас выселили. Почему это выяснилось только сейчас, мне непонятно. Вот я как белка и бегаю по инстанциям, пытаюсь у чиновников наших добиться правды.

Для Севастополя подобная ситуация не редкость. Ранее в ней оказались афганец, инвалид войны Юрий Трофимов, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Родион Прудской, многодетная семья Мазуровых и многие другие льготники. В один прекрасный день выяснилось, что выданные им сертификаты на жилье - не больше чем открытки, квартиры были проданы другим людям. "РГ" писала об этом (См. "Филькин сертификат", "РГ - Неделя - Крым" от 01.11.2018 года и "Отстоял!" от 07.02.2019 года). Тогда все разрешилось благополучно: после судебных тяжб льготникам выдали новое жилье.

"Вот так и живу с топором над головой: выгонят нас завтра на улицу или нет", - говорит пенсионерка

Что касается дела Поплавских, то в ноябре 2020 года Ленинский районный суд Севастополя вынес решение о выселении пенсионерки и инвалида. Согласно материалам дела, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло выдал льготникам жилищные сертификаты. Застройщик обязался предоставить квартиры льготникам "на добровольных началах". Однако жилплощадь не была включена в реестр собственности города, никаких оснований для истребования квартиры у застройщика нет. Квартира принадлежала пайщику ЖСК "Комплекс", который продал ее новой владелице. Та, в свою очередь, подала иск о выселении инвалида с матерью. Встречный иск Поплавской суд отклонил. Ход апелляционной жалобе не дали из-за недостаточных оснований и нарушения сроков, решение вступило в силу.

Хорошо, что пенсионерку и инвалида поддержали в прокуратуре Севастополя и подали иск к департаменту капстроительства города с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение по договору соцнайма. Суд вынес решение в пользу Поплавских. Апелляция департамента была отклонена, решение вступило в силу. Как отметил суд, в момент принятия Крыма и Севастополя в состав России Поплавские обладали правом на обеспечение жильем в первую очередь и это право за ними должно сохраниться.

- Решение вступило в силу в июле, но другую квартиру нам до сих пор не дают, - говорит Людмила Иосифовна. - Мол, где мы возьмем, жилье не строится, ждите, пока освободится квартира. Недавно пригласили посмотреть на такую, я чуть в обморок не упала: она в ужасном состоянии, надо заново делать капитальный ремонт, а ни сил, ни денег у меня уже нет... Вот так и живу с топором над головой: выгонят нас завтра на улицу или нет?

На улице может оказаться и соседка по несчастью Поплавских, мать двоих детей Нина Соловьян. Она получила квартиру в том же доме как вдова погибшего при исполнении сотрудника МЧС. История та же.

- Наш дом был построен с нарушением этажности, - рассказывает Соловьян. - По документам в нем 10 этажей, а на самом деле построили 11. У меня квартира номер 56, а надо мной - 56А. Дом не хотели принимать в эксплуатацию из-за нарушений. Тогда застройщик согласился передать городу пять квартир, чтобы власти закрыли глаза на недочеты. А потом открестился от своих обещаний. Очень неприятная, грязная история.

P.S.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах выселения севастопольских льготников из квартир. В Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю начали процессуальную проверку.