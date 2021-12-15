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Рубрика: Происшествия

В Волгограде клиенты пожаловались на банк из-за неприятного запаха

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя - Юг России № 285(8636)
Работники и клиенты одного из банковских офисов, который находится на первом этаже дома № 35 по улице Маршала Еременко в Волгограде, жалуются на невыносимые условия. В помещении просто нечем дышать. Из подвала поступает неприятный запах, тянет сыростью. Посетители недовольно водят носом. А операционисткам приходится проводить в такой атмосфере ежедневно по несколько часов. Примерно те же проблемы и на почте: весь первый этаж здания отдан под разные организации.
Фото: Максим Коротченко
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Сейчас люди ходят в масках, поэтому не сразу испытывают дискомфорт. Но если побыть в помещении подольше, то понимаешь, что воздух совсем не свеж.

- Я сначала обомлел: неужели кошка в туалет сходила? Такой неприятный запах! На почте вообще дышать нечем, - поделился с "РГ" клиент банка Василий Кудрявцев.

Руководство отделения обращалось уже во все инстанции: в жилищную инспекцию Волгограда, в администрацию Краснооктябрьского района, в Роспотребнадзор. Но толку - ноль. А теперь, несмотря на холода, в зале завелся гнус. Еще бы, при этакой влажности. Очень обидно, когда тебя комар кусает в декабре. Пока работники кредитного учреждения пытаются решить проблему самостоятельно. Все щели из подвала заполнили монтажной пеной. Помогло не сильно.

- Жилинспекция отреагировала только после нашего запроса, - рассказывает пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. - Нам ответили, что "в результате контрольного обследования подвального помещения жилого строения установлено его надлежащее санитарно-техническое состояние и отсутствие затопленных участков". Мы сами выехали тогда на место и убедились, что в клиентских залах ничего не изменилось и стоит влажный, токсичный воздух. А была ли проверка?

Теперь омбудсмен Валерий Ростовщиков обратился к прокурору Волгограда с предложением провести проверку и выяснить, почему должностные лица бездействуют. Если факт подтвердится, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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