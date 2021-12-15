Вандалы осквернили памятник на братской могиле морякам в Волгограде

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о повреждении памятника защитникам Отечества, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, утром 13 декабря двое местных жителей осквернили братскую могилу моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мужчины вырезали заднюю часть металлической конструкции.

Памятник включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

Когда местонахождение подозреваемых удалось установить, их задержали. Граждан доставили в следственный отдел. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.