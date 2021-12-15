Жителя Алушты задержали с 1,5 килограммами синтетических наркотиков

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с коллегами из МВД задержали 19-летнего наркодилера, который занимался перепродажей синтетических наркотиков. У него изъята крупная партия различных наркотических веществ.

- Задержанный приобретал психотропные и наркотические препараты и хранил их в тайниках неподалеку от места жительства, - сообщила официальный представитель УФСБ по РК и Севастополю Елена Варламова. - У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков - амфетамин, мефедрон и метилэфедрон общим весом более 1,5 килограммов.

Часть зелья уже была расфасована по мелким пакетикам и готовилась к продаже наркозависимым крымчанам. Следователям предстоит распутать всю цепочку наркосбытчиков.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении наркодельца уголовное дело. Ему грозит срок от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.