Что мешает российским вузам набирать больше иностранных студентов

В рамках федерального проекта "Экспорт образования" число иностранных студентов в России должно вырасти к 2025 году до 710 тысяч человек, а доходы от их обучения более чем в пять раз - до 373 миллиардов рублей. О том, насколько выполнима эта задача и с какими трудностями сталкиваются российские вузы, мы поговорили с Сергеем Таскаевым, ректором Челябинского госуниверситета - вуза, начавшего обучение иностранцев одним из первых на Урале.

Сергей Валерьевич, в ЧелГУ сегодня около 3,5 тысячи иностранных студентов. Каковы перспективы вуза в реализации федерального проекта?

Сергей Таскаев: Экспорт образования осуществляется двумя путями - организацией филиалов российских вузов за рубежом и обучением иностранных студентов на своей территории. Мы развиваем оба направления. Сегодня в нашем университете обучаются студенты из 32 стран - 11 государств ближнего и 21 - дальнего зарубежья.

А филиал ЧелГУ в Казахстане в прошлом году отметил 20-летие. Сейчас это уже несколько учебных корпусов, прекрасный спортивный зал и общежитие, отлично оборудованные учебные аудитории. Филиал готовит уникальных специалистов в области экономики и права, способных решать вопросы, возникающие на стыке правовых систем двух государств, дает нам основное количество иностранных студентов и, кстати, хорошо зарабатывает. Не случайно наши выпускники работают во всех административных и силовых структурах севера Казахстана.

Что касается приема иностранцев в Челябинске, планы серьезно скорректировала пандемия. Сегодня обучаем чуть более 400 человек. Чтобы развиваться дальше, нужны серьезные вложения. В 2020-м приняли решение переориентировать под иностранных студентов уникальный объект - бывшую школу Центробанка РФ. Это единая закрытая территория с двумя КПП, учебным корпусом, общежитием, столовой и стадионом. Так что теперь сможем принимать до тысячи иностранных студентов.

Нацелились на страны Юго-Восточной Азии - Вьетнам и Китай. Работаем с Таджикистаном и Узбекистаном. Активность проявляет Киргизия. Вообще страны бывшего СНГ дают нам отличных студентов. У них меньше языковых проблем и очень сильная мотивация: они понимают, что у себя на родине такого образования не получат, зато по возвращении их ожидают хорошие перспективы в плане трудоустройства и карьерного роста.

Сколько готовы платить за обучение иностранцы?

Сергей Таскаев: Стоимость обучения на подготовительном факультете ЧелГУ, где абитуриенты изучают русский язык, культуру, правовые основы и получают документ, который позволяет им поступить в любой вуз РФ, - 95 тысяч рублей в год. Но мы берем деньги только за обучение, при этом занимаемся также визовой поддержкой, сопровождением и организацией перелета, расселением, вопросами акклиматизации и социализации, организацией досуга. Экономика такова, что на каждом иностранном студенте университет в итоге зарабатывает всего по несколько тысяч рублей.

Страны бывшего СНГ дают нам отличных студентов. У них меньше языковых проблем и очень сильная мотивация

Но и это еще не все. Главная проблема, с которой сталкиваются практически все вузы, - неподъемные штрафы. По закону студент, как любой мигрант, должен каждые три месяца продлевать визу. Если он об этом забыл, а университет недосмотрел, то вуз как принимающую сторону могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей. Другими словами, найдутся два нарушителя - и можно сворачивать всю программу обучения.

Вероятно, такие штрафы оправданны, когда речь идет о гастарбайтерах, пересекающих границу по приглашению и затем "всплывающих" где-то в другом месте. Но студенты проходят очное обучение, проживают в общежитии и находятся под контролем вуза. Думаю, государство должно дифференцировать подходы в свете тех задач, которые оно перед нами ставит, побуждая к развитию экспорта образовательных услуг.

На какую еще поддержку хотели бы рассчитывать вузы?

Сергей Таскаев: Нужны межправительственные соглашения о работе российских вузов за рубежом. В том же Казахстане такое соглашение заключено пока только в отношении филиала МГУ. Существование остальных под вопросом. Когда мы только начинали работать в республике, то получили бессрочную лицензию. Но после недавних изменений в законодательстве Казахстана требуются новые шаги по утверждению правовой основы образовательной деятельности. С этой ситуацией хорошо знакомы в МИДе и Министерстве науки и высшего образования РФ. Ситуацию обсуждали на встрече президентов двух стран и в качестве примера упоминался именно ЧелГУ. После этого вопрос до поры до времени был снят, но уверенности в завтрашнем дне это не добавляет. Более того, уже сказывается на наборе абитуриентов. Есть вопросы и по признанию российских дипломов за рубежом.

Их, вероятно, должно решать не только государство, но и сами вузы?

Сергей Таскаев: И поверьте - решаем. Занимаемся продвижением в мировых системах рейтингования. Провели огромную работу, собрали более 800 иностранных экспертов, оценивших деятельность нашего вуза для Quacquarelli Symonds - одного из трех основных рейтингов университетов мира. Очень надеемся попасть в QS и со временем в нем серьезно подняться. Ведь при выборе вуза абитуриенты прежде всего смотрят на его статус. Это, конечно, затратная тема, но, я уверен, все сполна компенсируется в будущем.

Чем еще можно привлечь иностранцев?

Сергей Таскаев: Большие надежды связываем с проектом строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Ведь это не только 100 тысяч квадратных метров новых площадей и 3,4 тысячи мест в общежитиях, а еще и создание современной мультикультурной среды, которой сегодня могут похвастать только университеты мирового уровня. Недавно у губернатора прошло совещание по тематическому наполнению нового образовательного центра. Выбраны несколько ключевых направлений, связанных с развитием IT, нано-, биотехнологий, с использованием нейросетей и искусственного интеллекта. А поскольку в Челябинске будут созданы качественно новые условия на рынке образовательных услуг и начнутся исследования по актуальной мировой тематике, все это станет дополнительным стимулом для иностранцев. Я бы очень хотел, чтобы вместе с ЧелГУ и ЮУрГУ в кампусе также присутствовал медицинский университет, ведь здесь будут развивать близкие ему направления.

Сейчас примерно 20 процентов выпускников из Челябинска уезжает. Очень надеюсь, что новый кампус поможет нам остановить их отток. Сверхзадача - добиться показателей Томска, в вузы которого поступает 170 процентов абитуриентов - все местные и 70 процентов приезжих.

Кроме того, совместно с вузами Екатеринбурга мы недавно защитили модель НКО - некоего содружества образовательных учреждений, которое будет заниматься продвижением за рубежом услуг нескольких университетов. Такого в России еще никто не делал. Со следующего года НКО начнет работать.