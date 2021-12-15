Как не стать жертвой предновогоднего онлайн-шоппинга

В Центробанке и полиции дали рекомендации гражданам, как не попасться на удочку мошенников в период распродаж перед Новым годом.

- Пользоваться только известными сайтами. Если раньше не совершали покупки в этом магазине, обязательно проверьте отзывы по нему, - говорит Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области.

Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского Главного управления Банка России, советует для покупок завести отдельную банковскую карту, можно виртуальную, без пластика, и переводить на нее деньги непосредственно перед платежом. Также необходимо своевременно обновлять антивирусную защиту на компьютере, ноутбуке или мобильном телефоне - при серфинге в Интернете она подскажет, что ресурс, на который вы собираетесь выйти, опасен.

- В сезон распродаж мы получаем всевозможные рекламные электронные письма, sms со ссылками на непонятные сайты. Даже если вы не потеряете там деньги, ваши реквизиты уйдут злоумышленникам, - предупреждает эксперт.

Также необходимо обращать внимание на адресную строку браузера. Адрес фишингового ресурса очень похож на настоящий, но отличается буквой, расширением и т. п. Замочек рядом говорит о наличии защитного протокола и сертификата. Можно щелкнуть и прочитать, кому он выдан. Нет данных - повод насторожиться.

- Кроме того, можно использоваться официальные мобильные приложения магазинов, торговых площадок. Так вы будете защищены дополнительно от попадания на ресурс злоумышленников, - резюмирует Александр Сальников.