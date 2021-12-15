На Урале родные погибшей в квартире пары отсудили у УК восемь млн рублей

В квартире дома в селе Николо-Павловское, находящемся рядом с Нижним Тагилом, управляющая компания плохо обслуживала вентиляционные каналы, поэтому в помещении скопилась смертельная концентрация вредных веществ. Из-за отравления окисью углерода погибла семейная пара. Родители супругов в суде сумели взыскать с УК более восьми миллионов рублей.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Тела мужчины и женщины нашли в квартире без признаков насильственной смерти. Также при вскрытии в организме не нашли алкоголя. Эксперты установили, что смерть наступила из-за острого отравления окисью углерода.

В то же время проверки показали, что газовый проточный водонагреватель, что был установлен в квартире, в исправном состоянии. В апреле 2020 года в доме обследовали техническое состояние дымоходов и вентиляционных каналов. Специалисты проверили 42 квартиры, и оказалось, что пригодных из них только 24. И такое состояние фиксировалось с 2018 года.

Правоохранительные органы установили, что смерть супругов наступила в результате острого отравления окисью углерода. Несовместимая с жизнью концентрация вредных веществ в квартире была накоплена из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов. Коммунальщики несвоевременно очищали дымоход и вентиляционные каналы, что привело к скоплению угарного газа.

Родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд Нижнего Тагила с иском к управляющей компании о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков услуг. В пользу родителей погибшего мужчины просили взыскать 76 640 рублей - расходы на погребение, в пользу родителей погибшей женщины - 292 680 рублей на погребение и установку памятника, а также по пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого родителя.

Эти требования суд удовлетворил частично. Взыскал все расходы на погребение погибших, а также по два миллиона рублей каждому родителю. Всего УК предстоит выплатить 8 369 320 рублей.

Суд первой инстанции установил, что ответчик должен был содержать вентканалы многоквартирного дома в исправном состоянии, которое обеспечивало бы естественную вытяжную вентиляцию. Таким образом, смерть людей наступила из-за бездействия УК. Поэтому ответственность за причиненный родителям вред из-за гибели их детей, лежит на компании.

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он ссылался на то, что причинно-следственная связь между смертью супругов и ненадлежащим исполнением УК обязанностей, не доказана.

Областной суд согласился с выводом первой инстанции о том, что, помимо фиксации нарушений, УК должна была их устранять. Поэтому решение осталось без изменений и вступило в законную силу.