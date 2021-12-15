На Урале водителей предупредили о сильных снегопадах

По прогнозу синоптиков уже в ближайшие дни на всей территории Челябинской области ожидаются сильные снегопады. Повышается риск возникновения аварийных ситуаций.

- Нужно помнить, что при снегопаде резко увеличивается тормозной путь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. - Водителям лучше воздержаться от дальних поездок, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Так как синоптики ожидают, что погода в регионе ухудшится, на все трассы федерального и областного значения выйдут работать до 20 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы.

Кстати

С начала декабря на Южном Урале случилось 88 ДТП с пострадавшими, в которых 15 человек погибли и 115 получили разного рода травмы.