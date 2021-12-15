Нижний Тагил официально исключили из списка городов с плохим воздухом

В Нижнем Тагиле выбросы в воздух снизились на четыре процента, поэтому власти решили исключить муниципалитет из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Об этом заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко доложила сегодня президенту.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в регионе реализуется нацпроект "Экология", федеральная и региональная программа "Чистый воздух", комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов в Нижнем Тагиле.

Так, крупные предприятия города меняют технику, повышают экологичность производственных процессов, внедряют новые технологии, стараются рационально использовать материалы. К примеру, на одном из местных заводов на модернизацию доменных печей потратили около 370 миллионов долларов. На новых домнах установлены системы для хорошей очистки воздуха, печи потребляют меньше кокса и выбросы углекислого газа становятся меньше.

В прошлом году для Нижнего Тагила область закупила 17 низкопольных газомоторных автобусов за 102,1 миллиона рублей - это тоже поспособствовало снижению выбросов. В городе ввели в эксплуатацию дополнительную автоматическую станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха. На нее потратили 9,6 миллионов рублей. Также были закуплены резервные газоанализаторы для станций за 1,8 миллиона рублей.

Как отметили в департаменте, работу по снижению выбросов в атмосферу будут продолжать до 2024 года. На это необходимо более трех миллиардов рублей из федеральной казны и 56,6 млн рублей из консолидированного бюджета Свердловской области.