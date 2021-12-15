Новый федеральный закон сохранил статус-кво тюменской "матрешки"

Госдума 14 декабря окончательно утвердила законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Когда документ еще проходил "черновую обкатку", Тюменская область, Югра и Ямал восприняли его не без некоторого напряжения. Дело в том, что проект не оговаривал, что взаимоотношения в сложносоставном регионе могут в том числе регулироваться отдельным договором между органами госвласти автономных округов, края или области. Именно таковой действует в тюменской "матрешке" с 2004 года. Без него конструкция просто развалилась бы. Но ко второму чтению законопроекта в него была внесена соответствующая статья, сохранившая статус-кво "могучей западносибирской тройки".

Краткий исторический экскурс. В советское время Тюменская область с входящими в нее северными округами представляла собой в плане управления классическую административно-финансовую вертикаль - Ханты-Мансийск и Салехард не имели какой-либо самостоятельности. Они получили ее с началом экономических перемен в стране. Конституция РФ закрепила право автономий на субъектность, на равнозначность их статуса со всеми другими членами федеративной семьи, однако же - в составе "материнского" региона. Некая шаткость конструкции, безусловно, ощущалась. И вот в 2004 году, когда пост тюменского губернатора занимал еще Сергей Собянин, ныне мэр Москвы, он и его северные коллеги подписали договор о разграничении полномочий, а следом приняли программу "Сотрудничество".

В предстоящую трехлетку смета программы "Сотрудничество" составит 112 миллиардов. С момента ее старта, за 17 лет, израсходовано более полутриллиона рублей

Ничего подобного ей в стране нет. Она подразумевает фиксированный размер налоговых отчислений округов - в некотором отношении дополнительный областной бюджет - с утверждением сторонами расходов на территориях всех трех субъектов. Уповали было на НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых, но поступления от него полностью перешли в госказну. Под раздел пустили сборы от собираемого автономиями налога на прибыль организаций - доля в 29,5 процента направляется в кассу "Сотрудничества".

Суммы, понятно, неравномерные, могут год к году сильно различаться, однако всегда исчисляются десятками миллиардов рублей. Предполагается, что в предстоящую трехлетку смета программы составит 112 миллиардов. С момента ее старта, за 17 минувших лет, израсходовано более полутриллиона рублей. На что они ушли? На строительство дорог и прочих объектов транспортной инфраструктуры, больниц, детсадов и других учреждений социального назначения, на переселение северян в южные районы Западной Сибири, на оплату дорогостоящих медицинских операций и оздоровительный отдых, дотирование пассажирских перевозок и доплаты к пенсиям. Все направления разом не перечислишь.

Вместе с тем видеть картину только в радужном свете не стоит. Периодически возникают вопросы по поводу рачительного использования средств, отдачи от капиталовложений. Вот яркий пример: один из "программных" объектов - многопрофильную клинику в Нижневартовске - не могут сдать в эксплуатацию уже свыше десятка лет. Между тем объем целевого финансирования долгостроя превысил 27 миллиардов рублей.

Важная деталь, о которой не надо забывать: нефтегазовые автономные округа были и остаются базовыми налогоплательщиками для Федерации. Та же Югра, по оценке профессора МГУ Натальи Зубаревич, наполняет национальный бюджет приблизительно на четверть.