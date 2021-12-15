Один из лидеров уральского АПК увеличил отчисления в бюджет

Свинокомплекс "Сибагро" на Урале принял участие в конкурсе "Лучший налогоплательщик-2020". Благодарственным письмом, которое глава региона Евгений Куйвашев вручил директору предприятия Владимиру Стогнию, отмечен вклад флагмана уральского животноводства в экономику Свердловской области.

Понятно, что деловая репутация любого предприятия складывается не одномоментно. Построенный 15 лет назад с нуля по датским технологиям свинокомплекс постоянно развивается. Модернизируется оборудование, совершенствуется кормовая база - на свинокомплексе разработали собственную рецептурную составляющую. Кроме того, специалисты внедряют новые технологии, выстраивают логистические цепочки.

Сегодня "Сибагро" на Урале производит 60 тысяч тонн мяса в год, обеспечивает 80 процентов потребности свердловчан в свинине. При этом наращивает объемы производства и расширяет число потребителей, в том числе за рубежом. Так, в марте этого года первая партия субпродуктов отправилась в Гонконг, а в июне - во Вьетнам. Сейчас поставки стали ежемесячными. В результате растут и суммы отчислений в различные бюджеты - с 204 миллионов рублей в 2016 году до нынешних 363 миллионов. "Налоговым рекордам" не помешал даже коронавирус.

- Конечно, пандемия наложила отпечаток на производственные процессы, - признался "РГ" Владимир Стогний. - Но строгое соблюдение санитарно-ветеринарных норм позволило не допустить распространение вируса на предприятии. В это нелегкое время нам удалось не только поддерживать стабильность предприятия, но и увеличивать темпы роста. Стоит отметить работников производственных участков, которые на время усиления антиковидных мер перешли на вахтовый метод работы. От лица компании хотелось бы сказать каждому из них спасибо.

Рост отчислений компании по НДФЛ впечатляет: с 56,6 миллиона рублей в 2019-м до 70,6 миллиона в 2020-м. Такой резкий скачок на свинокомплексе объясняют увеличением объемов производства, средней зарплаты и, как следствие, приростом среднесписочной численности работников. В консолидированный бюджет в 2020 году "Сибагро Урал" направил 81,5 миллиона рублей.

- Достойный уровень заработной платы, безусловно, ключевой критерий при выборе "Сибагро" на Урале в качестве работодателя. На сегодняшний день средняя зарплата по предприятию составляет 46,6 тысячи рублей - одна из самых высоких в агропромышленном комплексе, - отметил Владимир Стогний.

В результате, если десять лет назад свинокомплекс испытывал острый дефицит сотрудников - медиков, зоотехников, рабочих, сейчас текучесть кадров - всего 0,5 процента. Даже сформировалась очередь из желающих работать. Причем потенциальных новобранцев привлекает не только достойный уровень оплаты труда и перспективы профессионального роста.

Среди высококлассных специалистов более 60 процентов "внутренних мигрантов", которые приезжают из ближайших регионов - Зауралья, Томской области. Предприятие берет на себя большую часть забот по созданию комфортных условий проживания: выплачивает подъемные, компенсирует затраты на переезд и аренду жилья.

Впрочем, на "Сибагро" на Урале уделяют внимание всем работникам. Доставка служебным транспортом, горячие обеды, санаторно-курортное лечение - лишь небольшая часть соцпакета. Последние расходы на эти цели составили 29,5 миллиона рублей.

При этом свинокомплекс наладил тесное сотрудничество с властями населенных пунктов, где находятся подразделения предприятия и живут сотрудники. В 2020 году на финансирование развития территорий предприятие выделило более 1,5 миллиона рублей. Деньги пошли в том числе на реконструкцию домов культуры, обустройство детских и спортивных площадок.

Справка "РГ"

Награда в ежегодном конкурсе "Лучший налогоплательщик Свердловской области" присуждается работающим на территории региона предприятиям, демонстрирующим рост финансовых результатов, увеличение отчислений в бюджет по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, правонарушений в сфере налогов и сборов.