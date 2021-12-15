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15.12.2021 15:08
Рубрика: Общество

Опрос: Сколько уральцев готовы отменить новогодние корпоративы

Текст: Михаил Пинкус

Челябинская область лидирует среди регионов России по отказам от проведения корпоративов. В качестве основных причин называется сложная эпидемиологическая обстановка (52 процента опрошенных) и отсутствие бюджета (30 процентов). А пять процентов челябинцев заявили, что от посещения праздника отказались сами сотрудники, говорится в социологическом исследовании компании HeadHunter.

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- 56 процентов тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них в этом году праздник будет, - сообщили аналитики. - Такие данные характерны для Челябинской и Свердловской областей.

Еще 16 процентов челябинцев (26 процентов свердловчан) отмечают, что их компании пока не определилась. А 28 процентов челябинцев точно останутся без вечеринки - и это больше, чем в других регионах страны. В том же Екатеринбурге об отказе от коллективного гулянья заявили только 18 процентов опрошенных.

При этом 15 процентов челябинцев и 20 процентов свердловчан признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы. Зато 49 процентов челябинцев сообщили, что праздники у них проводятся регулярно. И это тоже самый высокий показатель в стране. В соседнем Екатеринбурге Новый год вместе привыкли праздновать только 35 процентов работников.

В подавляющем большинстве компании, которые все-таки будут устраивать праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате - в ресторане, кафе или столовой (68 процентов челябинцев и 54 свердловчан), в клубе или лофте (соответственно, 13 и 28 процентов). На рабочем месте поднимут бокалы 18 процентов опрошенных в обоих регионах.

О том, что новогодний корпоратив будет проходить за счет средств работодателя, сообщили 40 процентов респондентов. Доплатить за праздник попросят 37 процентов челябинцев и 39 процентов свердловчан. А за свой счет отпразднуют 22 и 21 процент сотрудников. Как правило, речь идет об управленцах высшего звена, отмечают авторы исследования.

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