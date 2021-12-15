Питерские кукольники провели в Кургане мастер-класс для коллег

Курганский театр кукол "Гулливер" готовит новый уличный спектакль, главным героем которого станет бойкий и веселый Петрушка. По такому случаю в гости к коллегам приехали опытные петрушечники из Санкт-Петербурга: научить, как правильно ломать "комедь".

- Здравствуйте, публика почтенная, полупочтенная и так себе! Прямо сейчас в городе Кургане, откуда великий петрушечник всея Руси Анатолий Николаевич Архипов родом, покажем вам комедию смешную, старинную и зубодробительную, - приветствует зрителей громкоголосый музыкант.

Взаимодействие со зрителями - одна из составляющих петрушечного театра. В труппе двое: артист внутри ширмы отвечает за кукловождение, музыкант - за общение с аудиторией. Так что Петрушку смело можно назвать прародителем интерактивного театра. Несмотря на внешнюю простоту, народного любимца сыграет не каждый. И дело не только в мастерстве. Ситуации на улице бывают самые неожиданные: ребенок подойдет, собака прибежит, пьяный влезет за ширму. Кукольники должны реагировать мгновенно и включать внезапно возникшие мизансцены в работу, чтобы не скомкать спектакль.

- Как-то мы давали представление на Васильевском острове, - рассказывает основатель и руководитель петербургского народного театра "Папьемашенники" Всеволод Мизенин. - И совсем упустили, что в тот же день играл "Зенит". У меня ширма закрытая, но есть распахивающиеся оконца. И вот после матча в эти оконца вваливаются два крупных тела с лысыми головами. Орут, а что - не разобрать. Один машет передо мной каким-то металлическим предметом. Я был уже опытный петрушечник. Давай их окучивать дубинкой по лысинам. Выпихнул за ширму, перевожу дух, заканчиваю представление и чувствую: у меня что-то на голове. Оказалось - массажер. Неплохая, кстати, штука. Таким образом болельщики хотели отблагодарить меня за представление, а я подумал: вернулась инквизиция, опять скоморохов на кол будут сажать.

Таких историй у Всеволода наберется не на одну книгу. Но, если серьезно, говорит он, актеры должны быть стрессоустойчивыми, готовыми к импровизациям, естественно, веселыми, бодрыми и неунывающими, как сам персонаж. У Петрушки, пожалуй, единственного из кукольных героев, узнаваемый в любой части света голос - громкий и дребезжащий. Как его ставят - секрет, передающийся от мастера ученику. Мизенина научил Анатолий Архипов, который в 1990-х начал возрождать забытую народную традицию, а пять лет назад открыл в подмосковных Мытищах семейный театральный центр "Петрушкина слобода".

- Вылетала из нагана черная смородина, у меня, у хулигана, на Урале родина, - развлекает публику носатый весельчак и зовет всех на представление. О премьере обещал сообщить дополнительно.